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Junto a Luis Díaz, ellos son los 17 jugadores de Colombia que disputarán su primer Mundial

Un arquero, cuatro defensas, cinco volantes y siete delanteros son los que se estrenan en una lista mundialista con Colombia.

  • Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jhon Arias son tres de los 17 debutantes en una lista mundialista. Foto: Getty Images
    Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jhon Arias son tres de los 17 debutantes en una lista mundialista. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 31 minutos
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El director técnico Néstor Lorenzo entregó la lista oficial de los 26 convocados de la Selección Colombia a la Copa del Mundo Norteamérica 2026. En ese listado, más de la mitad disputará su primer Mundial.

Tal vez por la ausencia que hubo en Catar 2022 y como una ilusión en una nueva generación de futbolistas, en México, Estados Unidos y Canadá habrá 17 jugadores colombianos que cumplirán el sueño de estrenarse en un mundial.

Lea también: Estos son los 26 convocados por Néstor Lorenzo para jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia

El principal debutante en el máximo torneo de selecciones es Luis Díaz, quien ya había estado en el proceso de las anteriores eliminatorias, pero ante el desafortunado desenlace de la no clasificación no pudo mostrar su talento con la tricolor en Medio Oriente.

En ese entonces ya el guajiro daba de qué hablar en tierras europeas con el Porto de Portugal. Para este 2026, Díaz llega siendo protagonista del Bayern Múnich, un equipo que lo ganó todo en Alemania y que estuvo peleando la UEFA Champions League, llegando hasta las semifinales, siendo eliminado por el PSG de Luis Enrique.

Los debutantes están en todas las líneas, siendo una de las novedades el arquero Álvaro Montero, que completa el trío de guardametas junto a Camilo Vargas y David Ospina, dos de los referentes experimentados en la tricolor.

Por los lados de la defensa, Daniel Muñoz tendrá su primera oportunidad en una banda donde han sido protagonistas Camilo Zuñiga y su compañero de convocatoria, Santiago Arias. Déiver Machado, Jhon Lucumí y Willer Ditta son los otros defensores debutantes en una lista mundialista.

En el mediocampo, la lista de los primerizos en la Copa del Mundo la encabeza Richard Ríos, quien llega con una actualidad destacada en el Benfica. Jorge Carrascal y Gustavo Puerta, que han vestido la camiseta amarilla en las selecciones juveniles, también tendrán su primera oportunidad en las mayores. Kevin Castaño, de River Plate, y Juan Portilla, de Paranaense, también debutan en esta copa.

En el ataque se destaca Jhon Arias, quien se ha destacado en el fútbol brasilero con Fluminense y actualmente con Palmeiras. Carlos Gómez de Vasco da Gama y Jáminton Campaz de Rosario Central recibieron su primer llamado al máximo certamen de selecciones.

Una responsabilidad que tendrá nuevos protagonistas será la de los goles, pues en reemplazo a delanteros como Carlos Bacca, Radamel Falcao García, Jackson Martínez y Teófilo Gutiérrez estarán en su primer mundial con el propósito de romper las redes contrarias Luis Suárez, Jhon Córdoba y Juan Camilo “cucho” Hernández como los nueves de Colombia.

17 debutantes cumplen el sueño de debutar en una lista mundialista donde la experiencia de jugadores como David Ospina, Camilo Vargas, Santiago Vargas, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero los guiará, pues estos futbolistas ya tendrán el privilegio de estar en una copa del mundo por tercera ocasión.

Siga leyendo: Willer Ditta y el Cucho Hernández, las grandes sorpresas de Néstor Lorenzo en la convocatoria de Colombia

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