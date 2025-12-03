Brandon Weatherspoon está convencido de lograr el bicampeonato con Paisas, arranca la final en el Iván de Bedout

Daniel Seoane y sus dirigidos prometen que los duelos por la final ante Cimarrones, este jueves y viernes en el coliseo Iván de Bedout, serán todo un espectáculo. Jugarán ‘duro’ para lograr las victorias y así estar más cerca del bicampeonato, esa es la meta que tienen como equipo. El duelo, previsto para las 7:00 de la noche, será el primero de los cinco programados para la final, y el técnico venezolano confía en que puedan superar al rival para iniciar con pie derecho su camino por el segundo título del año.

Para lograrlo, Seoane tiene un equipo muy compacto, con gran talla, con hombres de experiencia, mucha velocidad, juego en conjunto y precisión tanto en el ataque como en la defensa. Otra de las armas con las que cuenta Paisas es el norteamericano Brandon Weatherspoon, quien ha sido el de mejor promedio de cestas en la semifinal, tal y como lo fue en la temporada pasada. El norteamericano asegura que se siente a gusto en Medellín y sueña con celebrar el bicampeonato con los antioqueños.

Brandon Weatherspoon está seguro de lograr el bicampeonato

¿Qué lo motivó para regresar al equipo Paisas? “Es un buen ambiente. El año pasado me fue bien aquí, siempre me sentí bienvenido, y cuando recibí la llamada de que querían que regresara, tomé el primer avión para venir a esta ciudad”. ¿Cómo ve al equipo y qué diferencias nota en relación con el grupo de la temporada pasada? “Es un elenco diferente. El año pasado teníamos muchos bases. Creo que ahora estamos más equilibrados: tenemos varios bases y también escoltas de gran talla, nos complementamos bien; siento que tenemos mejor química que el año pasado”. ¿Cómo fue integrarse a este nuevo grupo? “Al final del día es jugar baloncesto, así que lo único que tenía que hacer era traer mis zapatos, prestar mucha atención a lo que estamos haciendo este año y simplemente jugar a un alto nivel”.

¿Cómo se siente de cara a esta nueva final? “Me siento muy bien. Creo que lo lograremos en tres juegos. Me siento bien con el equipo. Estoy seguro de que vamos a ganar y estoy listo para traer el trofeo de vuelta a Medellín”. ¿Ganar en tres juegos es el objetivo? “Tres juegos, solo tres juegos”. ¿Qué significa para usted sentir tanto cariño de la afición, especialmente de los niños que siempre le piden autógrafos o fotos? “Se siente muy bien. Siempre quiero motivar a los niños a ser mejores, a vivir bien y a caminar por el camino correcto. Y si algún día juegan baloncesto, que puedan tomar consejos de mí y aprender cosas de mi juego. Lo veo como algo muy positivo, y quiero seguir aportando a esta comunidad y a estos niños”.

¿Cómo cree que serán esos partidos del jueves y viernes? “Estoy seguro de que vamos a ganar. No sé por cuántos puntos, pero nadie en esta liga puede marcarme. Así que siento que vamos a ganar, básicamente, sin importar por cuánto”. ¿Cómo siente la ciudad? ¿Qué es lo que más le gusta? “La comida. Como en un lugar que se llama LF Burguer, allí como todos los días. Probablemente es la mejor comida que he probado en mi vida”. ¿Le gusta la ciudad y el clima? “Sí, me gusta bastante el clima. La verdad no soy mucho de salir. Paso la mayor parte del tiempo en casa o en el gimnasio, pero estoy cómodo acá”.

Paisas y sus positivas cifras en la Liga