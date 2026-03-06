Investigan extraño embarazo de niña de 12 años: llegó a EPS de Medellín por dolor abdominal y cuando era atendida expulsó el bebé

Los hechos se registraron en las instalaciones de Sura, en el centro comercial Los Molinos, donde llegó la menor en compañía de su madre, argumentando que ella se quejaba recurrentemente de los fuertes dolores que estaba sufriendo en esta parte del cuerpo.

Un misterioso aborto de una niña de 12 años se presentó en la madrugada de este viernes en las urgencias de una EPS en la comuna 16 (Belén), en el suroccidente de Medellín. La menor llegó con dolencias en su zona abdominal, de origen desconocido, y cuando los médicos la revisaron, se produjo el aborto.

De acuerdo con el reporte policial, ni la menor ni la madre tenían conocimiento del origen de las dolencias y, mucho menos, que estuviera embarazada. Solo se percataron cuando esta niña expulsó espontáneamente este feto, de 28 semanas de gestación.

Entérese: Informe revela que más de 1.600 niñas menores de 14 años fueron madres en Colombia durante 2025

Tras esta situación, la menor fue llevada de urgencia a la Clínica El Prado, en el centro de Medellín, donde se les hizo la valoración tanto al feto como a la menor de edad para verificar su estado y si algo se podía hacer por el neonato.

Sin embargo, luego de varias evaluaciones médicas en la Clínica El Prado, el neonato falleció, mientras que la menor fue dejada en observación para tener claridad de lo que pudo ocurrir.

Le puede interesar: Así es la vida en el hogar que acoge a niñas y adolescentes con sus bebés en Medellín

Así mismo, las unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia avanzan en las investigaciones para establecer en qué contexto se produjo el embarazo de esta menor de edad, teniendo en cuenta la edad y que, tras 28 semanas, no tenía conocimiento de la condición en la que se encontraba.