Investigan extraño embarazo de niña de 12 años: llegó a EPS de Medellín por dolor abdominal y cuando era atendida expulsó el bebé

Un misterioso aborto de una niña de 12 años se presentó en la madrugada de este viernes en las urgencias de una EPS en la comuna 16 (Belén), en el suroccidente de Medellín. La menor llegó con dolencias en su zona abdominal, de origen desconocido, y cuando los médicos la revisaron, se produjo el aborto.
Los hechos se registraron en las instalaciones de Sura, en el centro comercial Los Molinos, donde llegó la menor en compañía de su madre, argumentando que ella se quejaba recurrentemente de los fuertes dolores que estaba sufriendo en esta parte del cuerpo.