Las reacciones de Messi en la Casa Blanca cuando Trump mencionó a Cristiano Ronaldo e Irán

La recepción del Inter Miami CF en la Casa Blanca dejó un momento inesperado cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, elogió públicamente a Cristiano Ronaldo frente a Lionel Messi, reavivando la histórica rivalidad entre las dos estrellas del fútbol. Lea aquí: Lionel Messi reveló uno de sus mayores arrepentimientos en la vida: “Te sentís medio ignorante” Durante el acto en el que se homenajeó al equipo por su título en la MLS, Trump contó que su hijo es fanático del argentino, pero también del delantero portugués. “Es un gran fanático del fútbol tuyo y de un señor llamado Ronaldo. Cristiano es grandioso, ustedes son grandes campeones”, le dijo al capitán del equipo de Miami.

El comentario provocó sonrisas entre los asistentes y dejó a Messi escuchando con un gesto tenso mientras el mandatario repasaba la campaña del club estadounidense.

Antes del homenaje, sin embargo, el ambiente había sido muy distinto. Trump ofreció un breve informe sobre la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán, iniciada días antes, en el que aseguró que su país y sus aliados están destruyendo de forma sistemática la capacidad militar del régimen. Siga leyendo: David Vélez convierte al Inter Miami de Messi en vitrina de Nubank en EE.UU. El mandatario afirmó que Washington ha golpeado infraestructuras estratégicas y parte del arsenal iraní, e incluso lanzó un mensaje directo a las fuerzas del país: pidió que depongan las armas y advirtió que, de continuar combatiendo, enfrentarían “una muerte absolutamente segura”. Mientras Trump detallaba la situación militar, Lionel Messi y varios jugadores del Inter Miami CF escuchaban a pocos metros, en una escena que llamó la atención por las caras que hacía el astro argentino durante el discurso.

Tras ese momento, el evento retomó un tono más distendido. Trump elogió la trayectoria de Messi, recordó algunos de sus goles —incluido un tiro libre decisivo en el Mundial de Clubes— y lo calificó como “un ganador”, al tiempo que aseguró que incluso podría ser mejor que Pelé. Entérese: Mojtaba Jamenei es el favorito para ser jefe supremo de Irán, ¿qué son los ayatolás? Al final de la ceremonia, el capitán argentino y los directivos del club le entregaron al presidente una camiseta del Inter Miami CF con el número 47 —en referencia a su presidencia— y un balón conmemorativo, cerrando una visita que dejó tanto momentos futboleros como declaraciones políticas.

El encuentro entre Lionel Messi y el presidente estadounidense Donald Trump también desató reacciones políticas fuera de Estados Unidos. El mandatario argentino Javier Milei salió en defensa del capitán de la selección argentina luego de que sectores progresistas criticaran su presencia en la Casa Blanca durante el homenaje al Inter Miami CF por su título en la MLS.

A través de su cuenta de Instagram, Milei publicó un mensaje que rápidamente se volvió viral: "La única izquierda que sirve es la de Messi", en alusión a la posición del futbolista por la banda izquierda. La frase mezcló fútbol y política en medio de la controversia que surgió en redes sociales tras la visita del astro argentino a Washington.