Ojo: habrá cierre total en tramo de El Poblado por avance de obras para un importante intercambio vial

La Alcaldía de Medellín anunció el cierre total de un tramo de la carrera 35, en el barrio El Poblado, debido al avance de las obras del intercambio vial de la avenida 34 con la loma de Los González, una de las intervenciones que busca mejorar la movilidad en el suroriente de la ciudad.

La restricción se aplicará entre el 16 de marzo y el 15 de mayo en el tramo comprendido entre la calle 7 sur y el acceso a la urbanización Rincón del Aguacatal, en una longitud aproximada de 300 metros. Durante este tiempo se ejecutarán labores técnicas necesarias para el desarrollo del proyecto.

Según explicó el Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed), las actividades incluyen la construcción de redes de aguas lluvias y residuales, el traslado de postes de alumbrado público y cámaras de seguridad, así como el trasplante de un árbol ubicado en la glorieta del sector.

Estas labores requieren excavaciones profundas y maniobras especializadas, por lo que se decidió implementar el cierre total del corredor para garantizar la seguridad de peatones, conductores y trabajadores.

La directora de Fonvalmed, Angélica María Arias Loza, señaló que las medidas fueron previamente planificadas y cuentan con el acompañamiento de la Secretaría de Movilidad.

“Sabemos que este cierre puede generar incomodidades, pero todo ello es para que podamos avanzar con una obra que mejorará la movilidad en el sector”, indicó.

Durante el tiempo de la intervención se mantendrá acceso controlado para los residentes de las urbanizaciones cercanas, con el acompañamiento de personal autorizado para facilitar su movilidad.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, invitó a los conductores a planificar sus recorridos y utilizar vías alternas, además de atender la señalización y las indicaciones de los agentes de tránsito que estarán en la zona apoyando la regulación del tráfico.

Las obras del intercambio vial de la avenida 34 avanzan actualmente con un 34% de ejecución física y hacen parte de los proyectos estratégicos de infraestructura que buscan optimizar la movilidad en este sector de Medellín.