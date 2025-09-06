Doblemente reina: la tenista bielorrusa Aryna Sabalenk es bicampeona de Abierto de Estados Unidos

La bielorrusa Aryna Sabalenka derrotó el sábado a la estadounidense Amanda Anisimova en Nueva York y conquistó su segundo trofeo consecutivo del US Open. La número uno mundial tumbó por 6-3 y 7-6 (7/3) a Anisimova (9), vencida por segunda final de Grand Slam seguida tras la de Wimbledon.

Sabalenka es la primera tenista en revalidar la corona del Abierto de Estados Unidos desde los tres títulos seguidos de Serena Williams entre 2012 y 2014. La bielorrusa, de 27 años, logró cerrar el curso con un título grande, el cuarto de su palmarés, después de derrotas en las finales del Abierto de Australia y de Roland Garros.

En Wimbledon cayó en semifinales precisamente frente a Anisimova, que después sufrió una vergonzosa derrota en la final por un doble 6-0 ante la polaca Iga Swiatek.

La jugadora de Nueva Jersey, de 24 años, ha explotado esta temporada tras estar fuera del tenis en varias etapas por problemas de salud mental. Transcurridos sólo 56 días de la humillación de Wimbledon tenía el sábado una nueva oportunidad de alzar su primer trofeo de Grand Slam, esta vez ante su público en Flushing Meadows.

Novena del ránking de la WTA, la estadounidense brilló este año por primera vez en el torneo de su país, cobrándose primero venganza de Swiatek en los cuartos de final y frenando en semifinales a otra ex número uno, Naomi Osaka.

El sábado, frente a la actual jefa del circuito, contaba con el apoyo mayoritario de los 23.000 aficionados, que el año pasado ya vieron cómo Sabalenka vencía en la final a otra local, Jessica Pegula.