Arranca el Mundial de F1 2026 en Melbourne: Horarios y guía de la gran revolución técnica

Con el debut de motores 100% sostenibles y autos más compactos, la F1 abre en Melbourne una temporada 2026 que rompe con todo lo conocido.

    A las 11 de la noche este sábado y con el GP de Australia, comienza una nueva temporada de Fórmula Uno. FOTO getty
El Colombiano
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

Agencia AFP
hace 30 minutos
La temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca del 6 al 8 de marzo en Melbourne, con el británico Lando Norris como defensor del título y Max Verstappen con ganas de revancha y lanzado a una “Operación Reconquista”.

Es complicado de entrada hacer pronósticos para este nuevo curso con 24 Grandes Premios, que terminará en diciembre en Abu Dabi, debido a la introducción de la nueva reglamentación técnica, que puede suponer un cambio sustancial en la jerarquía de los últimos años.

Con motores 100% sostenibles, autos más pequeños y el debut de gigantes de la industria, la F1 busca recuperar la agilidad del pasado con la tecnología del futuro.

La F1 2026 es un experimento fascinante. Al reducir el peso y aumentar la dependencia eléctrica, la categoría vuelve a poner el foco en la destreza del piloto para administrar recursos. Ya no basta con tener el mejor motor; ahora hay que ser el más inteligente gestionando los voltios y el viento.

Así las cosas, el Gran Circo ya no es el mismo. Tras décadas de dominios mecánicos y autos que parecían “cruceros” por su tamaño, la F1 ha dado un golpe de timón. No se trata solo de un cambio de estética; es una transformación filosófica que busca tres objetivos claros: sostenibilidad extrema, paridad competitiva y, sobre todo, un espectáculo más agresivo en pista.

Según el reglamento técnico emitido por la FIA (Federación Internacional del Automóvil) y los acuerdos comerciales ratificados por Liberty Media para la temporada 2026, aquí desglosamos los pilares de la nueva era que hoy tiene a ingenieros y pilotos de cabeza en el simulador.

Lea también: ¡Vuelve el Gran Premio de Portugal a la Fórmula 1! Portimão reemplazará a uno de los grandes circuitos

El adiós al carbono fósil

La gran noticia bajo el capó es el combustible 100% sostenible. La F1 deja de ser un laboratorio de gasolina convencional para convertirse en la vitrina de los e-fuels (combustibles sintéticos).

Pero el cambio real es eléctrico. Se ha eliminado el complejo sistema MGU-H (que recuperaba energía del calor) para dar paso a un MGU-K (recuperación cinética) tres veces más potente. Ahora, casi el 50% de la potencia del auto proviene de las baterías. Esto significa que los pilotos deberán gestionar la energía eléctrica como nunca antes para no quedarse “sin aire” al final de las rectas.

¿Por qué son autos ‘Nimble’: cortos, ligeros?

Una de las críticas más feroces de los últimos años era el tamaño excesivo de los autos, que dificultaba los rebases en circuitos callejeros como Mónaco o Singapur. La FIA ha respondido con el concepto “Nimble Car” (Auto Ágil): Los monoplazas han perdido 30 kg de peso y son 10 centímetros más angostos y 20 centímetros más cortos. Los autos ahora se ven más compactos, obligando al piloto a trabajar más en cada curva.

Aerodinámica activa en acción

Olvídese del alerón trasero que se abría solo cuando se estaba a menos de un segundo del rival. En 2026, el auto entero es “inteligente”. Los alerones delantero y trasero se mueven de forma coordinada para reducir la resistencia al avance en las rectas (Modo X) o aumentar el agarre en las curvas (Modo Z).

Para rebasar, llega el Manual Override Mode: una inyección de potencia eléctrica extra que el piloto puede activar manualmente para atacar, similar al “Push-to-pass” de otras categorías, pero con la sofisticación de la F1.

Llegan nuevos jugadores

La industria automotriz ha validado este cambio reglamentario con su billetera. La entrada de Audi (tras absorber a Sauber) y el regreso triunfal de Ford (como socio de Red Bull Powertrains) han sacudido la parrilla. Además, esta se expande. La llegada de Cadillac, con Sergio ‘Checo’ Pérez liderando el proyecto estadounidense, y la alianza Aston Martin-Honda con el genio Adrian Newey en el diseño, prometen terminar con la hegemonía de un solo equipo.

¿Quién es el piloto más joven?

Con 18 años y 212 días cuando se enciendan los semáforos en Melbourne, el británico Arvid Lindblad, con raíces suecas e indias por sus padres, se convertirá en el cuarto piloto más joven de la historia en debutar en la F1, solo superado por Verstappen, Lance Stroll y Kimi Antonelli. Lindblad estará a los mandos de un Racing Bulls, donde el otro piloto será Liam Lawson.

Será el único debutante en la parrilla esta temporada: en 2025 ganó tres carreras de la Fórmula 2 -dos de ellas con 17 años- y está en el radar de Red Bull desde que tenía 12 años.

