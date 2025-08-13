Video | La sentida interpretación de Yuri Buenaventura de El Guerrero en el funeral de Miguel Uribe Turbay

La salida el féretro del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay de la Catedral Primada estuvo acompañada de la sentida interpretación de El Guerrero de Yuri Buenaventura, una de las canciones favoritas del fallecido político de 39 años.
El momento, marcado de simbolismo y un profundo desasosiego, fue un de los más impactantes durante la eucaristía dedicada a la memoria del excongresista asesinado.
Antes de que comenzaran las exequias de Uribe Turbay en la mañana de este miércoles, su hermana, María Carolina Hoyos, había confirmado la participación del artista en la ceremonia, asegurando que él amablemente había aceptado viajar desde París para interpretar la canción que había acompañado a su hermano a lo largo de su vida.