El último homenaje a Yesion Jiménez: estrenan el video de El Aventurero en el Cielo

El rodaje, que tuvo una duración aproximada de seis horas, estuvo bajo la dirección de Julián Henao G. La jornada estuvo marcada por la emoción, el respeto y la hermandad. Entre los artistas se vivieron momentos de profunda conexión, compartiendo recuerdos, anécdotas y vivencias personales que cada uno tuvo con Yeison Jiménez, convirtiendo el set en un espacio de memoria y reflexión colectiva.

El videoclip fue rodado el pasado domingo 18 de enero entre Llano Grande, Antioquia, y Pereira, y contó con la presencia de todos los artistas que hacen parte de esta colaboración histórica: Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Ciro Quiñonez, Luis Alfonso, Francy, Jhonny Rivera, Alzate, Paola Jara, Arelys Henao, El Charrito Negro, Alexis Escobar & Alan Ramírez.

La plana mayor de la música popular colombiana se juntó para rendir homenaje a Yeison Jiménez con la canción El Aventurero en el Cielo . El tema, que fue presentado en vivo por primera vez durante el homenaje póstumo que se realizó a mediados de enero en el Movistar Arena de Bogotá, ahora tiene video oficial.

La grabación se desarrolló en un ambiente sobrio y simbólico, con los artistas vestidos de blanco. La escena final del videoclip fue el brindis de todos los artistas reunidos, un momento especialmente significativo en el que se evocó el legado de Yeison, se intercambiaron palabras cargadas de reflexión y se hizo un llamado sincero a unir aún más la música popular colombiana. En ese instante, los artistas sellaron una promesa: volver a encontrarse para grabar una nueva canción juntos, esta vez con un motivo distinto, pero con el mismo espíritu de unión.

El Aventurero en el Cielo fue escrita por César León y Simón Escobar Uribe, en medio del dolor por la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida la tarde del sábado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá. En el accidente también perdieron la vida varios integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave. La producción musical estuvo a cargo de Yohan Usuga.

“Esto nació del corazón, porque yo veía que muchos estaban haciendo canciones, y yo me metí en internet y muchas canciones con IA, no reales, y yo como músico y como compositor, sé cuando algo es hecho con IA, porque las canciones tienen errores musicales, y yo dije, tengo que hacer algo”, contó León en una entrevista con Olímpica Stéreo.

Así, entre tantas canciones, El Aventurero en el Cielo, se erige como el homenaje oficial a Yeison Jiménez, pues incluye la participación de la plana mayor de la música popular.

“El Aventurero en el Cielo representa mucho más que un proyecto musical: es un acto de homenaje, un testimonio de gratitud y una pieza histórica que mantiene viva la memoria de Yeison Jiménez, recordando que su voz, su historia y su impacto seguirán resonando por siempre en la música popular colombiana”, dice el comunicado que acompaña el lanzamiento del video oficial.