El éxito de una película sobre el fracaso: más de 100 mil personas han visto Un poeta

Tras dos semanas en la cartelera de cine del Colombia, la galardonada película del director antioqueño Simón Mesa, Un Poeta, ha logrado cautivar a un gran número de espectadores en todo el país.

En dos semanas, la película alcanzó más de 100.000 espectadores, lo que se traduce en un recaudo de taquilla que supera los 1.500 millones de pesos, según cifras publicadas por Munir Falah, presidente de Cine Colombia.

La cinta retrata la historia de Óscar Restrepo, un poeta envejecido y algo torpe que, al conocer a Yurlady, una joven con talento para escribir, reaviva sus sueños frustrados de trascender a través del arte. Ambientada en Medellín y rodada en 16 mm, la película se sumerge en el desencanto de lo cotidiano con una mirada profundamente local.