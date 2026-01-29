x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tola y Maruja no lloran, facturan: el dúo llegó a las redes sociales y volvió a los escenarios

EL COLOMBIANO conversó con las “señoras” que hace 35 años hacen reír a Colombia. . Descubra la nueva gira de Tola y Maruja, sus secretos en TikTok y dónde verlas este 5 de febrero. ¡El humor político volvió!

  • Representantes del humor nacional, Tola y Maruja se presentarán en febrero en Mero Bar. Foto: Julio César Herrera.
    Representantes del humor nacional, Tola y Maruja se presentarán en febrero en Mero Bar. Foto: Julio César Herrera.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Tola, Maruja, ¿por que estaban tan perdidas?

“Es una historia, pero bueno, le cuento la verdad. Vinimos a saber hace dos meses que ya se había acabado la pandemia. No sabíamos. Estábamos encerradas. Esperando que se acabara la pandemia o el gobierno de Petro”.

La situación del país tampoco da para salir...

“Maruja estuvo encerrada porque le hicieron un trasplante de virginidad. Ella peleó y peleó con la Eps, porque quiere morir virgen”.

Siga leyendo: ¿Debimos tirar más fotos en sus conciertos?: Bad Bunny habló de su retiro en un programa estadounidense

Así comenzó la entrevista que las señoras del humor colombiano sostuvieron con EL COLOMBIANO durante la grabación del videopódcast El estudio de... Integrado por Carlos Mario Gallego y Crisanto Vargas –de reciente incorporación– el dúo artístico regresó a los escenarios mediáticos con nuevos proyectos y con la plena intención de festejar los 35 años de su trayectoria.

Desde su creación, Tola y Maruja han hecho humor a partir de la representación de situaciones cotidianas, todas filtradas por la ironía de un par de señoras que no se contienen al momento de comentar la actualidad nacional y del mundo. El dúo ha hecho parte de distintos momentos de la televisión y la prensa colombiana. Su presencia en los medios lo ha convertido en uno de los referentes del humor político de este lado del continente.

En la actualidad, Tola y Maruja están en temporada teatral Las Mamás No Lloran, Las Mamás Facturan, que tendrá presencia en varios escenarios del país. No contentas con esto, tendrán funciones de Tola y Maruja hablan de aquello, que el 5 de febrero a las ocho y media de la noche tendrá una función en Mero Bar.

Tola y Maruja en TikTok e Instagram: el salto al mundo digital

Además de su actividad en las tablas, Tola y Maruja han decidido llevar su sarcasmo a Instagram y TikTok, @tolaymaruja.oficial donde publican clips sobre la tragicomedia de la vida nacional. Estos contenidos han permitido alcanzar audiencias de diferentes edades y ampliar su circulación más allá del escenario tradicional.

En materia de proyectos, el dúo prepara una gira por Estados Unidos, dirigida principalmente a comunidades colombianas residentes en ese país. También se encuentra en fase de preparación una gira por España. A estas actividades se suma el anuncio del lanzamiento de un pódcast titulado No nos consta.

Le puede interesar: Samantha y más de trescientos “perritos viejos” esperan pasar sus últimos años con una familia

Cerremos con otra joya del humor del dúo.

Tola y Maruja: “Jesús no estuvo casado, porque no era bobo. Si se hubiera casado con una mujer él no hubiera podido ser el salvador. Usted imagina la la esposa diciéndole: ‘Ve, Jesús, ahí vas otra vez con esos 12 vagos, ¿para dónde? Ve, convertirme esta agua en leche deslactosada”.

Temas recomendados

Medios de comunicación
Redes sociales
Comediante
Comedia
Humorista
humor
Colombia
Antioquia
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida