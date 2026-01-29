Tola y Maruja no lloran, facturan: el dúo llegó a las redes sociales y volvió a los escenarios

Tola, Maruja, ¿por que estaban tan perdidas?

“Es una historia, pero bueno, le cuento la verdad. Vinimos a saber hace dos meses que ya se había acabado la pandemia. No sabíamos. Estábamos encerradas. Esperando que se acabara la pandemia o el gobierno de Petro”.

La situación del país tampoco da para salir...

“Maruja estuvo encerrada porque le hicieron un trasplante de virginidad. Ella peleó y peleó con la Eps, porque quiere morir virgen”.

Así comenzó la entrevista que las señoras del humor colombiano sostuvieron con EL COLOMBIANO durante la grabación del videopódcast El estudio de... Integrado por Carlos Mario Gallego y Crisanto Vargas –de reciente incorporación– el dúo artístico regresó a los escenarios mediáticos con nuevos proyectos y con la plena intención de festejar los 35 años de su trayectoria.

Desde su creación, Tola y Maruja han hecho humor a partir de la representación de situaciones cotidianas, todas filtradas por la ironía de un par de señoras que no se contienen al momento de comentar la actualidad nacional y del mundo. El dúo ha hecho parte de distintos momentos de la televisión y la prensa colombiana. Su presencia en los medios lo ha convertido en uno de los referentes del humor político de este lado del continente.