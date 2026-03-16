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Envigado cumple el sueño del Pibe a Camilo Falcao, delantero de Arauca campeón del Babyfútbol

El goleador del Babyfútbol se unió a la Cantera de Héroes y seguirá su carrera en el cuadro naranja, como lo hicieron en el pasado Juan Fernando Quintero y otros referentes.

  • El delantero Camilo Falcao Botello, goleador de Arauca en el Babyfútbol y campeón de ese torneo, se unió a la disciplina de la Cantera de Héroes, donde espera alcanzar sus sueños. FOTO CORTESÍA ENVIGADO
    El delantero Camilo Falcao Botello, goleador de Arauca en el Babyfútbol y campeón de ese torneo, se unió a la disciplina de la Cantera de Héroes, donde espera alcanzar sus sueños. FOTO CORTESÍA ENVIGADO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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En el Babyfútbol, Camilo Falcao Botello Villalba se llevó los aplausos por sus goles, su gran técnica y porque, al igual que sucede con Radamel Falcao García, es un depredador innato del área chica.

Tras salir campeón con Arauca, le llovieron ofertas al adolescente quien, junto a sus padres, se decidió por el Envigado Fútbol Club. La “Cantera de Héroes” lo captó de inmediato para sus divisiones menores con el objetivo de reforzar su formación con miras a convertirse en jugador profesional.

El sueño del araucano de llegar tan lejos como su ídolo se sigue alimentando lejos de su tierra natal, pero más cerca del anhelo de unir su nombre al de jugadores como Luis Paredes y Édison Largacha (campeones con Millonarios) o Joel Romero (quien hace parte del América de Cali y ha sido Selección Colombia Sub-20), todos oriundos de Arauca.

“Con mis padres nos decidimos por Envigado F.C., porque es una buena cantera; tenemos mucho apoyo, no solo en lo deportivo sino en lo académico. Además, sus jugadores vienen siendo convocados a las selecciones Colombia y el club nos da mucha proyección al exterior”, mencionó el joven.

El regalo de un legendario de Selección

Además de coronarse campeón, ser el máximo artillero del Babyfútbol con ocho tantos y ser elegido el “Jugador del Torneo”, Camilo empezó a vivir momentos especiales en Antioquia.

Antes de la final, el exjugador Jorge Aguirre le entregó un regalo especial: unos guayos enviados por David Ospina. El arquero de Atlético Nacional se conmovió con la historia del chico de Arauca y quiso motivarlo para que siga buscando sus sueños.

Aunque inició como delantero centro (9), Camilo ha desarrollado una gran habilidad con el balón y también se ha desempeñado como creativo; dos posiciones que le gustan y en las que espera cimentar su futuro.

Sobre su llegada, el club publicó un emotivo mensaje resaltando que en su nueva casa lo ayudarán a cumplir sus anhelos: “Una nueva historia se escribe con ilusión, trabajo y alegría. Aquí creemos en el talento, en el proceso y en los jóvenes que vienen con hambre de crecer y dejar huella. Camilo, esta es tu casa”.

Asimismo, la institución le recalcó: “Esperamos que el camino esté lleno de aprendizaje, sonrisas y muchos logros con la piel naranja puesta”.

Tras las huellas de los grandes

Camilo Falcao sueña con convertirse en otro canterano que brilla en el fútbol colombiano y en el exterior, tal como lo han hecho referentes de la talla de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Dorlan Pabón, Fredy Guarín, Frank Fabra, Jhon Durán, Yáser Asprilla, Cristian Arango y Jhon Córdoba, entre otros futbolistas.

Emocionado, el joven de 13 años sostiene que “Envigado ha aportado el 80% de los jugadores a selecciones Colombia”, una meta que él también quiere alcanzar.

Ahora que hace parte de la Cantera de Héroes, espera seguir creciendo para debutar profesionalmente, siguiendo el recorrido que en el pasado transitaron figuras como Juanfer Quintero, quien tras lucirse en el Babyfútbol ahora patrocinado por Colanta, se consolidó en el equipo naranja antes de dar el salto internacional.

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