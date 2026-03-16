Christian Nodal demanda a Cazzu por temas relacionados con su hija Inti

El cantante mexicano Christian Nodal volvió a ser noticia luego de confirmar que interpuso una demanda legal contra su expareja, la artista argentina Cazzu, en un proceso relacionado con su hija en común, Inti. El caso ya fue admitido por un juez en México y ha generado diversas reacciones entre seguidores de ambos artistas.
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Nodal habló brevemente sobre la situación durante un encuentro con la prensa el domingo 15 de marzo en el Palenque de Texcoco. Allí explicó que la decisión de acudir a la justicia no busca abrir una confrontación pública con la madre de su hija, sino establecer acuerdos claros sobre algunos aspectos relacionados con la menor.