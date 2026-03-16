¿Quién es el almirante Orlando Maniglia, nuevo embajador de Venezuela en Colombia?

Venezuela tiene nuevo embajador en Colombia. Su designación se dio después de que, el pasado viernes, una delegación encabezada por la canciller Rosa Villavicencio viajara a Caracas a una reunión con el régimen de Delcy Rodríguez, quien estuvo presente. También fue el canciller chavista Yvan Gil. En medio de la reunión, Rodríguez pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acabar con las sanciones que existen sobre Venezuela: “Las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina. Tiene un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y nuestros pueblos”, resaltó. Adicionalmente, trataron temas de seguridad, cooperación económica, proyectos energéticos conjuntos y migración. Lea también: Revelan facturas de whisky, pulpo y jamones legalizadas como “gastos de producción” en RTVC para supuesta delegación venezolana

¿Quién es el nuevo embajador de Venezuela en Colombia?

Se trata del almirante en jefe Orlando Maniglia, quien viene de ser embajador de Venezuela ante Alemania. Entre 2005 y 2006 fue ministro de Defensa durante el gobierno de Hugo Chávez. Llegó a su rango de almirante tras más de tres décadas en el servicio, y su rol como ministro se presentó en un año en que el chavismo reorganizó al Ejército.

En 2007, Maniglia pidió buscar la delimitación con Colombia de las aguas marinas y submarinas del golfo de Venezuela, según la AFP. Sus declaraciones se presentaron mientras Chávez tenía labores de mediador en el conflicto armado interno colombiano: ”Por el hecho de que el presidente de la República esté en estos momentos trabajando en una función mediadora, que involucra (al presidente francés Nicolas Sarkozy) y gente de Estados Unidos, nos coloca como interlocutores válidos para poder cerrar de una vez por todas esas cosas que están pendientes en el Occidente de Venezuela”, aseguró. Chávez solía nombrar a militares en altos cargos diplomáticos para mantenerlos fieles a su régimen. Lo mismo ocurrió con Carlos “Remache” Martínez Mendoza, el embajador vigente en Bogotá.

¿Quién es el embajador actual de Venezuela en Colombia?

A Carlos Martínez le dicen “Remache” por su baja estatura. Estudió con Hugo Chávez en la Academia Militar. Su presencia en Colombia generó desconfianza a los sectores de la oposición venezolana que viven en el país, no solo por su pasado militar sino por su presencia en una de las mesas de diálogo con el ELN. En agosto de 2025, Nicolás Maduro lo ascendió a general de división en “reserva activa” para la “Operación Binacional de Soberanía, Paz y Seguridad Absoluta”, con el fin de coordinar acciones en los estados venezolanos fronterizos con Colombia. Lea también: María Corina Machado reunió a más de 15.000 venezolanos en Santiago de Chile: “Indescriptible”

La reunión cancelada entre Colombia y Venezuela

Se reitera que la designación de Maniglia se dio tras la reunión entre delegaciones en la capital venezolana. Sin embargo, se supone que sería entre presidentes. La cita fue suspendida el jueves de común acuerdo por motivos de seguridad, como informó AFP. Las delegaciones tenían planeado abordar asuntos de seguridad y estratégicos. Según la Agencia, el presidente Donald Trump llamó a Petro y le deseó “suerte” en su encuentro con la mandataria venezolana. Fuentes de presidencia indicaron a este diario que la cancelación llegó desde el régimen de Rodríguez, en plena llamada entre los mandatarios de Colombia y Estados Unidos.