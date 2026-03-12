Conozca el único teatro en la Medellín ubicado dentro de un centro comercial

Para algunos todavía son pocos los teatros que hay en Medellín —esta serie semanal busca que los conozcamos todos—, y muchos dicen además que ya no es frecuente es escuchar que una persona o un grupo emprenda la tarea de abrir una nueva sala. Así lo explica Alejandro Vallejo, director del Teatro El Tesoro, uno de los escenarios “jovencitos” de la ciudad: fue apenas en 2017 que comenzó a construirse en el cuarto piso del Parque Comercial El Tesoro, convirtiéndose así en el primer y único teatro ubicado al interior de un centro comercial en Medellín.
Sin embargo, cuando columnas y paredes todavía se estaban levantando, llegó la pandemia que, aunque no paró la obra, sí hizo que se adaptara. La primera forma que tuvo este teatro, ubicado en El Poblado, fue la de un ágora conformada por una plataforma y unas graderías que, con la ayuda de cojines, hacían las veces de sillas. En 2021, cuando todos comenzaron a salir a la calle después del confinamiento, se realizaron las primeras funciones en el entonces llamado Teatro al Aire Libre El Tesoro, que para cerrar ese año lanzó su primera producción –que actualmente es una de las más populares–: el show navideño de Rudolf.
Para el año siguiente, el teatro instaló el techo de tratamiento acústico que tiene actualmente, lo que le permitió comenzar a llevar al escenario otro tipo de expresiones artísticas. En 2023, este espacio llegó con sillas nuevas, esta vez negras y con espaldares acolchados. En ese momento fue cuando el teatro dejó de tener el primer nombre de “Al Aire Libre” y pasó a ser simplemente Teatro El Tesoro.