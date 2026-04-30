Esta es la historia de la sala de teatro abierta más antigua de Bello

En los años ochenta, cuando a Bello comenzaron a llegar los “combos” y, con ellos, el tráfico de drogas, lo que hizo Hildebrando Flórez, junto con otros 30 jóvenes del barrio Niquía, fue conformar un grupo de teatro “sin conocimiento, sin saber mayor cosa, pero con muchas ganas y muchas cosas por decir”.

Lo que empezó con ensayos en la terraza de uno de los integrantes terminó convirtiéndose en Corporación Tecoc, que en 2026 ya ajusta 43 años de historia y está ubicada en el barrio Suárez, a cinco minutos del parque principal.

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De esos primeros años, Flórez menciona que su primera obra original se llamó ¿Los sueños, sueños son? y que, en paralelo, también comenzaron a trabajar con títeres, algo que no han dejado de hacer desde entonces. Como no había dónde presentarse, las calles del municipio del norte del Valle de Aburrá se convirtieron en su escenario; después lo fue la biblioteca comunitaria de Niquía, hasta que en 1985 alquilaron su primera sede, en la que solo podían ensayar y guardar los elementos que usaban en sus obras.

“En ese momento había muy pocos grupos de teatro en Bello, que conocimos cuando de Niquía nos vinimos hacia el centro de la ciudad. Ahí nos dimos cuenta de que había una vida cultural muy activa. Había músicos, bailarines, pintores... gente de todo tipo haciendo cosas. Incluso hicimos un festival de teatro callejero; realizamos dos versiones. Fue mágico, porque empezó a llegar gente de todas partes que quería presentarse: de Bogotá, de Neiva, de Santander... Nosotros no entendíamos muy bien lo que pasaba, todavía éramos muy pelados, pero fue algo muy especial”, recuerda Flórez.

Ese ir y venir siguió por un par de años más, hasta que en 1994 llegaron al lugar en el que actualmente están. A finales de esa década dejaron la casa, pero en 2004 regresaron; en 2005 reabrieron sus puertas y, desde entonces, no se han ido ni planean hacerlo. La reinauguración del teatro fue también la excusa perfecta para retomar el Festival El teatro se toma a Bello, que se había realizado en dos ocasiones en los noventa y que, en su tercera edición, tuvo como invitada a Fanny Mikey, la fallecida reina del teatro colombiano.