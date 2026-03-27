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Shakira ya vendió más de medio millón de boletas para su residencia en España y añadió 2 fechas más

Live Nation y Shakira decidieron sumar dos nuevas fechas de manera urgente para responder a una demanda histórica y permitir que más personas vivan una experiencia que ya superó la dimensión de una residencia o una serie de conciertos. Van once para su estadio en Madrid.

  • Shakira anunció primero tres fechas y ya van once para su residencia en Madrid. FOTO: Getty
    Shakira anunció primero tres fechas y ya van once para su residencia en Madrid. FOTO: Getty
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

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hace 2 horas
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La residencia europea se celebrará en el Estadio Shakira y desde hace varias semanas se ha confirmado que será un espectacular recinto temporal integrado en Iberdrola Music con capacidad para más de 50.000 fans por noche.

Justo esta semana se dio a conocer, por parte del estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), cómo será la construcción de este espectáculo que ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium para los fans.

Puede leer: Así será Macondo Park, el ambicioso escenario de Shakira en Madrid

Las boletas ya comenzaron a venderse y hasta ahora las fechas confirmadas son:

- Septiembre 18, 19, 20, 25, 26 y 27
- Octubre 2, 3, 4, 10 y 11

Las entradas para estas nuevas fechas estarán a la venta este viernes 27, a las 2:00 p.m. hora España en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Más detalles de la residencia de Shakira

Según Live Nation estas primeras horas de venta ya Shakira ha vendido más de medio millón de entradas en pocas horas, “desatando un fenómeno sin precedentes. Con fans viajando desde todo el mundo para ser parte de esta cita única”.

Para los organizadores esto se consolida como el evento cultural más grande de Europa. “Cada fecha será parte de una experiencia mayor que convertirá esta residencia en uno de los hitos culturales más importantes del calendario internacional de 2026”, anotaron.

“Durante la residencia, la ciudad acogerá una amplia variedad de actividades bajo el nombre ES LATINA: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas. ES LATINA expandirá el impacto del proyecto mucho más allá del escenario principal y abrirá un espacio vivo. La Nación Latina no es un territorio geográfico, sino una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría”, dijeron.

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