Shakira ya vendió más de medio millón de boletas para su residencia en España y añadió 2 fechas más

La residencia europea se celebrará en el Estadio Shakira y desde hace varias semanas se ha confirmado que será un espectacular recinto temporal integrado en Iberdrola Music con capacidad para más de 50.000 fans por noche.

Justo esta semana se dio a conocer, por parte del estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), cómo será la construcción de este espectáculo que ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium para los fans.

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Las boletas ya comenzaron a venderse y hasta ahora las fechas confirmadas son:

- Septiembre 18, 19, 20, 25, 26 y 27

- Octubre 2, 3, 4, 10 y 11

Las entradas para estas nuevas fechas estarán a la venta este viernes 27, a las 2:00 p.m. hora España en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.