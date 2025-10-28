x

¿Por qué el boom de Rosalía con su nueva canción Berghain?

La cantante lanzó Berghain, la primera canción de su cuarto álbum de estudio Lux, el cual se estrenará el 7 de noviembre y ha causado conmoción en internet. Todos quieren hablar y analizar lo nuevo de la catalana.

    Una de las imágenes del video de Rosalía, los músicos actúan como los pensamientos intrusivos de los que ha hablado la cantante antes del lanzamiento del disco. FOTO Captura de video
    Rosalía en uno de los apartes de su video. FOTO Captura de pantalla.
María José Chitiva Londoño
Tendencias

28 de octubre de 2025
bookmark

Los dos últimos lunes de este mes, Rosalía paralizó la industria musical y, con ella, las redes sociales. Su más reciente movida fue este 27 de octubre, cuando en diferentes momentos del día y en distintos continentes lanzó Berghain, el primer sencillo de Lux, su nuevo álbum que verá la luz el próximo 7 de noviembre.

Como todo lo espectacular hoy en día, el estreno de la canción y su video tardó apenas unos minutos en volverse tendencia y ser protagonista de trinos, memes y tiktoks. Según su equipo de producción, Berghain es “una gran pieza orquestal” y el segundo de los cuatro movimientos que tendrá el disco por venir.

Este nuevo tema, que hace parte del cuarto álbum de estudio de la española, es una colaboración con la reconocida artista islandesa Björk y con Yves Tumor, productor de música experimental.

La primera clave para entender el impacto del lanzamiento está en que la canción, de poco más de tres minutos, combina tres idiomas: español, inglés y alemán. Precisamente en este último inicia el tema, con un coro acompañado por la Orquesta Sinfónica de Londres que canta Su miedo es mi miedo / Su rabia es mi rabia, para dar paso a una Rosalía que, en un principio, suena más a una cantante lírica que a una de flamenco.

Pero, poco a poco, la artista va llegando a su género, ese en el que se ha destacado por fusionar con pop y sonidos urbanos. Ese recorrido se hace claro en el video de Berghain: primero llega Rosalía a su casa, donde se mueve en una cocina y un baño atestados de músicos e instrumentos que la acompañan (haciendo un paralelo a cómo suenan sus pensamientos intrusivos) en el bus, la calle, la joyería y hasta en el consultorio médico, tal.

Rosalía en uno de los apartes de su video. FOTO Captura de pantalla.

Ahí es donde entra la segunda clave, que es el video, el cual fue dirigido por Nicolás Méndez, quien también estuvo detrás de TKN, Pienso en tu mirá y Malamente, otros éxitos de la cantante. La grabación, realizada en Varsovia, Polonia, cuenta la historia de una mujer con el corazón roto y su proceso para repararlo. En ese camino, las imágenes y referencias son varias: a la iconografía religiosa con un corazón en llamas y a la historia clásica de Blancanieves. Y asimismo están presentes los “guiños” musicales a Carmina Burana, una de las cantatas más importantes del siglo XX, y a Verano de Las cuatro estaciones de Vivaldi.

Justo por su combinación de música clásica y música experimental, es que la nueva canción de Rosalía ha sido calificada como “magistral” por críticos de medios especializados en música como Billboard y Rolling Stone. Hay también detractores a quienes les parece una canción Pero aparte de la calidad técnica y de la expectativa frente a lo que podrá ser Lux, lo que también se ha destacado es la campaña de marketing detrás del lanzamiento.

Todo empezó el 15 de octubre, cuando la misma Rosalía compartió en sus redes sociales la partitura de la canción, la cual también llevó a Substack, una plataforma en la que los usuarios pueden publicar blogs. Esto no es fortuito: hace más de un mes, la cantante fue noticia por haberse creado un usuario allí y, según varios titulares, haber puesto de moda nuevamente el acercarse a los fanáticos por medio de textos de su propia pluma.

Así, al haber primero compartido la música y luego la letra, lo que hizo la española fue poner a tocar a músicos de diferentes latitudes lo que doce días después se convertiría en su nuevo hit. Fue el lunes 20 de octubre que la cantante dio el primer golpe directo: se apareció de sorpresa en la Plaza del Callao, uno de los principales puntos de encuentro de Madrid, para anunciar que sacaría un nuevo álbum y que se llamaría Lux. Eso al mismo tiempo que en las pantallas de Times Square en Nueva York apareciera su fotografía con el nombre del disco.

Por la estrategia que, además de inundar redes sociales, puso del revés una ciudad entera –ese lunes en Callao se desviaron líneas de transporte y el alcalde de Madrid tuvo que enviar agentes antidisturbios– es que Rosalía es tema de conversación y de análisis, al estar ad portas de estrenar un disco que promete ser una experiencia nunca escuchada. Habrá que esperar hasta el 7 de noviembre para confirmarlo.

Utilidad para la vida