El Liverpool extraña a Luis Díaz: la confesión de Arne Slot sobre el colombiano

Mientras Luis Díaz goza de un gran presente en el Bayern de Múnich de Alemania, en Liverpool, su último club, aún lo extrañan.

Previo al juego que el equipo inglés tendrá este miércoles ante el Sunderland (3:15 p.m.) y tras la derrota como local el pasado fin de semana contra el Manchester City (1-2), al entrenador de los Reds, el neerlandés Arne Slot, le preguntaron por Luis Díaz, quien dejó huella en un equipo que no muestra la regularidad de antes y es sexto en la actual Premier League.

En rueda de prensa, al orientador mostró frustración por ver partir a un jugador como el guajiro, dando a entender que son decisiones que debe tomar el club en materia económica. A su vez se mostró complacido con lo que viene haciendo el guajiro en el Bayern de Múnich.

“Siempre se echa de menos a los buenos futbolistas. Fue muy importante para nosotros la temporada pasada, pero no fue el único. Hubo otros jugadores que influyeron en nuestros resultados“, empezó diciendo Slot.

Díaz causa sensación en la Bundesliga. Allí, gracias a la confianza que le brinda su entrenador Vincent Kompany y al entendimiento con sus compañeros, sorprende con su rendimiento en la ofensiva. En 30 partidos suma 18 goles y 14 asistencias.

El cuadro alemán pagó 75 millones de euros por el extremo colombiano. “Luis Díaz es otro ejemplo de cómo se gestiona este club. Si este club recibe una oferta así por un jugador de 28 años, entonces, al basarse en la sostenibilidad, opta por vender a un jugador, y somos una excepción en la Premier League, especialmente en la cima, en ese aspecto“, explicó Slot, al agregar que si bien se extraña a Lucho, el equipo se reforzó con otros “con muy buenos jugadores”, entre ellos Florian Wirtz, Hugo Ekitike o Alexander Isak.

“Por eso también es tan positivo que podamos lograr lo que hemos logrado en los últimos años con ese modelo. Pero lo está haciendo (Díaz) muy bien en el Bayern y eso no me sorprende”, concluyó el orientador.

El guajiro volverá este miércoles a escena, cuando su equipo se mida al Leipzig por los cuartos de final de la Copa Alemana (2:45 p.m.).

