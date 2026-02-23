¡Confirmado! Robbie Williams cantará por primera vez en Colombia; fecha y precio de las boletas

Robbie Williams se presentará por primera vez en Colombia el próximo 20 de septiembre. El cantante británico vendrá al país como parte de la gira de lanzamiento de BritPOP, su primer disco en seis años.
Un disco con el que además ha consolidado su leyenda. Tras su lanzamiento, el pasado 16 de enero, Official Charts Company –la empresa encargada de elaborar listas de popularidad oficiales en Reino Unido– anunció que Williams había hecho historia al superar a The Beatles con más álbumes que llegaron al número uno de las listas de éxitos del país, sumando 16 trabajos, uno más que el grupo de Liverpool.
“Britpop es el disco que siempre quise hacer y ver que se convierte en mi decimosexto álbum número uno significa todo para mí”, le dijo Williams a Official Charts Company.