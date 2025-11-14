¿Una fiesta en una iglesia? Así se vivió la primera Reading Party en Medellín

El jueves, en el costado izquierdo de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, había una fila de hombres y mujeres con un libro en la mano. A simple vista, diría uno que estaban a la espera de un trámite, de una partida de bautismo o de una de matrimonio, o que era la cola para pedir favores y dar agradecimientos, como suelen hacerlo decenas de fieles. Pero a esa hora, a las 6 de la tarde, la ventanilla de trámites tenía la luz apagada y la última misa del día llevaba horas de haber terminado.

Luego de que, uno por uno, los asistentes atravesaran el portón, se acomodaron en las bancas: algunos en parejas, otros en solitario. En lugar de persignarse o hincar sus rodillas, todos abrieron sus libros y colocaron encima una placa blanca que, con un solo toque, iluminó las letras casi imperceptibles por la oscuridad del templo.

El padre nunca salió y el evangelio no fue leído. Por el contrario, lo que parecía un ritual comenzó con un poema que, en algunas de sus líneas, decía: “Solo creemos en las cosas pequeñas [...] lo repetido tantas veces, / o la cosa más íntima / que nadie podría amar como nosotros amamos”. A partir de ahí, y durante dos horas, los ochenta presentes guardaron silencio y se concentraron en el libro que sostenían, leyendo únicamente acompañados por el sonido de la música gregoriana que salía de los parlantes de la iglesia.

Así comenzó la primera Reading Party realizada en Medellín. Este tipo de evento –cuyas fotografías y videos han dado la vuelta al mundo desde que empezó a hacerse en 2023 en Nueva York– se caracteriza por reunir a cientos o incluso miles de lectores en un solo lugar. La idea es que cada quien lleve su lectura del momento, o aquella que lleva tiempo queriendo empezar, para juntarse a leer con desconocidos. No es necesario conversar, no hay baile y –como en el caso de Medellín– tampoco es necesario beber alcohol: el único propósito es leer y convertir un hábito solitario en un acto de reunión.