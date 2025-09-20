¿Qué será, qué será? La misión de recuperar los sabores extraviados

Por Álvaro Molina
Mi amigo el Dr. Federico Henao dice que estas notas hablan mucho del pasado y es cierto porque en cuestión de sabores es allí donde debemos esculcar para el futuro.
Parece historia patria cuando estudié inglés en el instituto Bridge donde aprendimos cantando la canción que hizo famosa Doris Day: ¿Qué será, será? aún vigente por su letra que habla de la incertidumbre del mañana: “Qué será, será, what ever will be, will be, the future's not to see, what will be, will be.
Lo que sea, será, el futuro no es nuestro para verlo, lo que será, será”. Habla de la vida, somos los recuerdos y el hoy, mañana no sabemos, pero nos sirve para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de nuestra cocina.
Tuvimos la fortuna de crecer entre el esplendor de la cocina antioqueña: las milhojas de la calle del calzoncillo, los fiambres de la Sorpresa, mantecados, esquimos, brevas del Cardesco, chuzos de Doña María, chorizos nomeolvides de Boquerón, Posta de Primavera, chicharrones del Reposo, fresas con crema de La vaca a la boca, pan de peso de La California, paletas de limón de La Fuente, caramelos de colores con formas de animales, helados de la San Francisco, Sandú y baloncitos de fruly, sudaos de La Nena, conitos de crema de la Suiza, pandequesos del puente, arepas con camarones de Boogaloo, arepas venezolanas y cachapas de Savory, morcilla de Mi Jardín, grilles con reservados de cortina y mesero con linterna con picadas de coco, uchuva y piña para el guaro, Monserrat, Los Tambos, Linares, El Peñasco, la Fonda antioqueña, Fujiyama, Autopan, La Creperie, El Café Café, La Bella Época, La mesa del rey, La Tranquera, Zorba, Salvatore, el Noral, Candó, El Jordán, Aquí paró piano, La última lágrima, el Tambo de Aná, el Dino Rojo, El Chócolo, Carabanchel, El Pencil, La Aguacatala, La posada de la montaña, La posada del contento, la hostería Las Nieves, Tupinamba y Montenevado entre otros. No era mejor que ahora, sólo distinto, pero no nos quitan lo bailao ni lo comido.