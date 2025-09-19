Prepárese para la Temporada Cultural en Medellín, un evento que quiere revolucionar a la ciudad

Entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre, se celebrará la primera edición de la Temporada Cultural Medellín, una iniciativa sin precedentes que reunirá a más de 1.000 artistas nacionales e internacionales, 200 organizaciones culturales y 235 eventos en 50 escenarios simultáneos por toda la ciudad.
La Temporada Cultural Medellín, que este año lleva por nombre El amor de mis amores, es una iniciativa La Promotora Cultural, el primer fondo privado en Colombia con destinación específica para la cultura, una incubación de Proantioquia, que empezó a trabajar en 2020 con el firme propósito de impulsar la sostenibilidad de las organizaciones culturales y promover la cultura como motor de desarrollo regional.
La programación está pensada para todos. Locales y turistas de todas las edades. Hay eventos con entrada libre, eventos pagos, hay arte, música, danza, teatro y más, lo que no hay es excusa para perdérsela, pues la temporada esta a la vuelta de la esquina, por toda la ciudad, las 16 comunas incluidas.