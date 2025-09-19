x

Prepárese para la Temporada Cultural en Medellín, un evento que quiere revolucionar a la ciudad

La Temporada Cultural tiene una nutrida programación de eventos que se extenderá por toda la ciudad entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre. Habrá más de 1.000 artistas en 50 escenarios. Hay actividades para todos, no se lo pierda.

    La Temporada Cultural tendrá eventos en las 16 comunes de Medellín. Foto Cortesía
El Colombiano
19 de septiembre de 2025
bookmark

Entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre, se celebrará la primera edición de la Temporada Cultural Medellín, una iniciativa sin precedentes que reunirá a más de 1.000 artistas nacionales e internacionales, 200 organizaciones culturales y 235 eventos en 50 escenarios simultáneos por toda la ciudad.

La Temporada Cultural Medellín, que este año lleva por nombre El amor de mis amores, es una iniciativa La Promotora Cultural, el primer fondo privado en Colombia con destinación específica para la cultura, una incubación de Proantioquia, que empezó a trabajar en 2020 con el firme propósito de impulsar la sostenibilidad de las organizaciones culturales y promover la cultura como motor de desarrollo regional.

La programación está pensada para todos. Locales y turistas de todas las edades. Hay eventos con entrada libre, eventos pagos, hay arte, música, danza, teatro y más, lo que no hay es excusa para perdérsela, pues la temporada esta a la vuelta de la esquina, por toda la ciudad, las 16 comunas incluidas.

Hay eventos en el Teatro Metropolitano, en el Cementerio Museo de San Pedro, en La Pascasia, en el Museo de Arte Moderno, en Distrito San Ignacio, en el Parque Explora, en Manrique, en Palermo Cultural, en la Casa Museo Pedro Nel Gómez, en el Distrito de Artistas Barrio Colombia, en fin. La programación es extensísima, porque la Temporada quiso empezar con toda, pues llegó para quedarse, con miras a convertirse en otro gran evento de ciudad como ya los son la Fiesta del Libro y la Feria de las Flores.

Sólo por mencionar algunos, habrá alrededor de 50 conciertos, estará Juliana, Teresita Gómez y un homenaje a Elkín Ramírez, el fallecido vocalista de Kraken; un rumbón con Festival de Festivales que reúne a las agrupaciones ganadores de los festivales de música tradicional más populares del país, Bienal Internacional de Arte, pero también Bienal de grafiti y arte urbano; estreno nacional del espectáculo Barrio Candela de Manrique que combina música, danza y tradición popular; recorridos guiados por la escena cultural y artística de Medellín, explorando barrios patrimoniales, talleres creativos y galerías independientes y cinco festivales interdisciplinarios.

Se realizarán 4 eventos con invitados internacionales de 10 países. Entre ellos destacan el artista Gilberto Esparza (México), el arquitecto y cineasta Liam Young (Australia) y la artista Robertina Šebjanič (Eslovenia), quienes presentarán en Medellín propuestas de vanguardia en música, danza, artes visuales y performance.

“La Temporada Cultural Medellín es un doble homenaje: un gesto de afecto hacia nuestra ciudad en su cumpleaños número 350, y un agradecimiento profundo al sector cultural, reconociendo el invaluable impacto social, económico e identitario que cada una de estas organizaciones y sus agentes aporta a Medellín”, dijo Lina Botero Villa, directora de la Promotora Cultural.

Con todo esto se espera movilizar a más de 300.000 personas de Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Pasto y otras regiones. Pero sobre todo, se espera que la gente de Medellín recorra la ciudad disfrutando de todos estos eventos. El local es el invitado principal de la Temporada Cultural de Medellín.

Si quiere conocer la programación completa entre aquí.

