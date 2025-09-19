Prepárese para la Temporada Cultural en Medellín, un evento que quiere revolucionar a la ciudad

Entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre, se celebrará la primera edición de la Temporada Cultural Medellín, una iniciativa sin precedentes que reunirá a más de 1.000 artistas nacionales e internacionales, 200 organizaciones culturales y 235 eventos en 50 escenarios simultáneos por toda la ciudad. Le puede interesar: El Cementerio Museo San Pedro celebra 183 años con la Semana de la Memoria La Temporada Cultural Medellín, que este año lleva por nombre El amor de mis amores, es una iniciativa La Promotora Cultural, el primer fondo privado en Colombia con destinación específica para la cultura, una incubación de Proantioquia, que empezó a trabajar en 2020 con el firme propósito de impulsar la sostenibilidad de las organizaciones culturales y promover la cultura como motor de desarrollo regional. La programación está pensada para todos. Locales y turistas de todas las edades. Hay eventos con entrada libre, eventos pagos, hay arte, música, danza, teatro y más, lo que no hay es excusa para perdérsela, pues la temporada esta a la vuelta de la esquina, por toda la ciudad, las 16 comunas incluidas.

Hay eventos en el Teatro Metropolitano, en el Cementerio Museo de San Pedro, en La Pascasia, en el Museo de Arte Moderno, en Distrito San Ignacio, en el Parque Explora, en Manrique, en Palermo Cultural, en la Casa Museo Pedro Nel Gómez, en el Distrito de Artistas Barrio Colombia, en fin. La programación es extensísima, porque la Temporada quiso empezar con toda, pues llegó para quedarse, con miras a convertirse en otro gran evento de ciudad como ya los son la Fiesta del Libro y la Feria de las Flores. Sólo por mencionar algunos, habrá alrededor de 50 conciertos, estará Juliana, Teresita Gómez y un homenaje a Elkín Ramírez, el fallecido vocalista de Kraken; un rumbón con Festival de Festivales que reúne a las agrupaciones ganadores de los festivales de música tradicional más populares del país, Bienal Internacional de Arte, pero también Bienal de grafiti y arte urbano; estreno nacional del espectáculo Barrio Candela de Manrique que combina música, danza y tradición popular; recorridos guiados por la escena cultural y artística de Medellín, explorando barrios patrimoniales, talleres creativos y galerías independientes y cinco festivales interdisciplinarios.