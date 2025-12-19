x

Las mujeres fueron las grandes ganadoras de la primera edición del Premio Nacional de Poesía Maruja Viera

Más de siete mil poemas provenientes de diversas regiones del país participaron por el premio.

  • Los poemas de las ganadores serán compilados en un libro antológico. Foto Colprensa.
    Los poemas de las ganadores serán compilados en un libro antológico. Foto Colprensa.
Colprensa
hace 15 horas
bookmark

Tras analizar las más de siete mil propuestas provenientes de todas las regiones del país, se dieron a conocer las ganadoras de la primera edición del Premio Nacional de Poesía Maruja Vieira, que tuvo lugar el pasado lunes en las instalaciones del Museo de Arte Moderno de Bogotá.

Le puede interesar: El Festival de Música Sacra finaliza este fin de semana en Jardín

Amparo Inés Osorio, narradora y ensayista; Zavier Hernández Buelvas, periodista y editor; Federico Díaz-Granados, poeta, ensayista y divulgador cultural, fueron los jurados que evaluaron poemas de mujeres y hombres de diferentes edades, recibiendo escritos de personas desde los 8 hasta los 92 años. Estas son las ganadoras, sus poemas harán parte de un libro antológico.

El primer puesto fue para Johana Marcela Rozo, de Pamplona (Norte de Santander), gestora cultural, productora y locutora, que lleva más de dos décadas escribiendo y dedicó su premio al taller de escritura creativa ‘Rayuela’, adscrito a Relata – Red de Talleres de Escritura Creativa del Ministerio de Cultura.

Isabella Pizarro, de tan solo 17 años, de Palmira (Valle del Cauca) se quedó con el segundo lugar. La joven poeta busca iluminar con su escritura lo que a menudo permanece oculto: las heridas que nos forman y la belleza que surge de ellas. Con sensibilidad y precisión, construye versos que entrelazan fuego y agua, silencio y voz, transformando la experiencia cotidiana en arte poético.

El tercer mejor poema es de Brenda Katerine Pérez, de Ipiales (Nariño), fundadora de grupo de lectura ‘She is Control: mujeres leyendo’, pues dice que leer juntas es una forma de conspiración doméstica, un pequeño motín del alma.

“Los poemas seleccionados como ganadores contienen desde sus propuestas diversas las vertientes tan necesarias en la poesía, tales como manejo y conocimiento del lenguaje y del necesario monólogo interior, a través de metáforas e interioridades que constituyen algunos de los rasgos primordiales del hallazgo poético”, comentó Amparo Inés Osorio.

Lea también: La lista Generación 2025: los libros entrañables que dejó el año

Por la calidad y pasión de los poemas, adicional a las ganadoras, RTVC Sistema de Medios Públicos decidió entregar siete menciones de honor a Lina María Vidal, David Orlando Martínez, Carlos Alberto Martínez, Magda Lorena Escorcia, Juan Sebastián Ordoñez, María Camila López y María Fernanda Claro.

Durante la premiación, se rindió homenaje a María Vieira White, más conocida como Maruja Vieira, destacada poetisa, periodista, gestora cultural y académica manizaleña. Su figura y sus versos han marcado, a lo largo de sus 100 años de vida, el movimiento literario femenino en Colombia, influyendo en generaciones de escritoras y reivindicando, a través de la poesía, los derechos de las mujeres en el país.

Utilidad para la vida