Paipa y Pasonva, así suenan los nuevos géneros musicales hechos en Colombia

Amado Tovar dice que la diversidad es la identidad de Urabá. Para explicar esa idea, habla de la paipa, el género musical que él quiere difundir por fuera de las fronteras de su región. Cuenta que dicho sonido es la mezcla entre el reggae dancehall, la cultura picotera y el llamado “mixeo”, una técnica desarrollada por los disc jockey de los picós para crear composiciones a partir de fragmentos de diferentes canciones. Esa combinación, influenciada por los sonidos que llegaron desde Jamaica a través del puerto de Turbo, es la carta de presentación de Tovar en los escenarios del país. El artista explicó que la cultura picotera de Urabá tiene una herencia jamaiquina distinta a la de otras zonas del Caribe colombiano. Según relató, el dancehall y posteriormente el reguetón ingresaron al país por la cercanía de la región con Panamá, algo que convirtió a Apartadó y Turbo en referentes para la difusión de estos ritmos. El nombre del género también tiene un origen histórico. Tovar señaló que, tras la masacre de La Chinita en 1994 y la migración de habitantes de Urabá hacia Medellín, la música que identificaba a la región comenzó a llamarse “paipa” en los barrios populares de la capital antioqueña.

Trayectoria de Amado Tovar

Tovar, nacido en Apartadó, aseguró que su interés por la música comenzó desde niño, cuando acompañaba a sus hermanos a las fiestas de picós y se familiarizó con el dancehall. Más adelante integró la agrupación Son Yoruba, experiencia que marcó el inicio de su carrera antes de emprender su proyecto como solista en 2012. Aunque reconoce las dificultades de sacar adelante una carrera desde Urabá, el artista decidió permanecer en la región. Actualmente, trabaja en nuevas fusiones entre la paipa y el rock y el funk, además de impulsar la circulación nacional de un sonido diverso.

La música es un cruce de caminos. Por ejemplo, Gerardito La Promesa nació en Buenaventura, pero, por el trabajo de sus padres, vivió en Putumayo, Ipiales, Tumaco y Bogotá. Esa mezcla geográfica lo llevó a crear Pasonva, un género musical que une los sonidos del Pacífico colombiano, el son de Cuba y la salsa del Valle del Cauca. A ese cóctel le suma cierta estética de la música urbana. El artista le contó a EL COLOMBIANO que la Pasonva nació tras varios años de formación y búsqueda musical. Su sonido mantiene elementos característicos como la marimba del Pacífico, la clave de la salsa cubana y ritmos tradicionales de la región Pacífica, integrados con estructuras propias de la música urbana. El álbum con el que presenta oficialmente este género lleva por título Esto es Pasonva. Además de las canciones que introducen el nuevo estilo, el proyecto incluye composiciones dedicadas a su madre. Gerardito dijo que crecer en un hogar cristiano marcó la manera en que escribe sus letras. Aunque aborda temas relacionados con las relaciones personales y las experiencias cotidianas, procura hacerlo sin recurrir a contenido explícito, con la intención de que su música pueda ser escuchada por públicos de todas las edades. El artista reconoció que dar a conocer un nuevo género representa un desafío, pero afirmó que la respuesta del público ha sido positiva. Recientemente presentó su propuesta en Aranjuez, Medellín, donde, según indicó, la recepción confirmó el interés por conocer este nuevo sonido. También se presentó en Vibra Urabá, un festival organizado en Apartadó por Comfama.

La trayectoria de Gerardito

Su formación comenzó desde los cinco años, cuando aprendió a tocar batería junto a su padre, quien era músico. Más adelante estudió piano en Bellas Artes, cursó música y administración, y posteriormente decidió especializarse en producción musical para desarrollar el sonido que imaginaba para sus composiciones. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. A los 15 años ganó su primer concurso de canto en Tumaco. Desde entonces ha incorporado a su propuesta influencias del currulao, la salsa caleña, el son cubano y la música clásica, resultado de los distintos lugares donde vivió y de su contacto con músicos de cada región.

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