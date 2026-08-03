Paipa y Pasonva, así suenan los nuevos géneros musicales hechos en Colombia

Amado Tovar dice que la diversidad es la identidad de Urabá. Para explicar esa idea, habla de la paipa, el género musical que él quiere difundir por fuera de las fronteras de su región. Cuenta que dicho sonido es la mezcla entre el reggae dancehall, la cultura picotera y el llamado “mixeo”, una técnica desarrollada por los disc jockey de los picós para crear composiciones a partir de fragmentos de diferentes canciones. Esa combinación, influenciada por los sonidos que llegaron desde Jamaica a través del puerto de Turbo, es la carta de presentación de Tovar en los escenarios del país.
El artista explicó que la cultura picotera de Urabá tiene una herencia jamaiquina distinta a la de otras zonas del Caribe colombiano. Según relató, el dancehall y posteriormente el reguetón ingresaron al país por la cercanía de la región con Panamá, algo que convirtió a Apartadó y Turbo en referentes para la difusión de estos ritmos.
El nombre del género también tiene un origen histórico. Tovar señaló que, tras la masacre de La Chinita en 1994 y la migración de habitantes de Urabá hacia Medellín, la música que identificaba a la región comenzó a llamarse “paipa” en los barrios populares de la capital antioqueña.