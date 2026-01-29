x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“La familia es el primer escenario de la corrupción”: Manuel Orjuela, director de la adaptación de Todos eran mis hijos

Basado en la obra de Arthur Miller, el montaje escénico hace parte de la oferta teatral de Comfama.

  • Patricia Tamayo y César Mora son los protagonistas de una obra que tendrá dos funciones en Medellín. Foto Cortesía.
    Patricia Tamayo y César Mora son los protagonistas de una obra que tendrá dos funciones en Medellín. Foto Cortesía.
  • “La familia es el primer escenario de la corrupción”: Manuel Orjuela, director de la adaptación de Todos eran mis hijos
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

El viernes 30 y el sábado 31 de enero, a las 7:30 p. m., el Teatro Comfama Alfonso Restrepo Moreno, se estrenará en Medellín la relectura que el director Manuel Orjuela ha hecho de Todos eran mis hijos, una de las piezas más conocidas del dramaturgo estadounidense Arthur Miller.

Siga leyendo: “No existe nada semejante a la Iglesia Católica. Es una cosa rarísima”: Javier Cercas

La obra sitúa al espectador en un reencuentro de la familia Keller, en el que la fuerza del pasado destroza la calma. Para Manuel Orjuela, fundador de la Compañía del Señor M, el interés por Todos eran mis hijos nace de su potencia para hablar de una familia enfrentada a dilemas morales que siguen siendo actuales. Aunque el texto original de Miller fue escrito hace varias décadas, la versión que llega a Medellín propone un acercamiento que dialoga con la realidad colombiana, sin caer en aquello que Manuel califica de “costumbrismo”.

La trayectoria de Orjuela, que comenzó en 2003, cuenta con más de medio centenar de montajes escénicos. El director ha encontrado en la relectura contemporánea de textos clásicos una vía para interpelar al público actual. En este caso, la obra de Miller se convierte en un espejo donde resuenan problemáticas locales, entre ellas la corrupción y las decisiones éticas tomadas al interior del núcleo familiar.

Lea aquí: Santiago Posteguillo visita a Medellín para hablar de Julio César

Para Orjuela, la familia es donde se manifiestan con mayor claridad las contradicciones de los seres humanos. Esa mirada ya había estado presente en trabajos anteriores del director, algunos de ellos inspirados directamente en historias familiares, y vuelve a aparecer en esta puesta en escena.

El elenco está conformado por César Mora, Patricia Tamayo, Camila Valenzuela, Juan Prada, Bernardo García y Diana Belmonte. La duración, cercana a una hora y cuarenta minutos, es un desafío que el director asume desde la convicción de que el tiempo escénico se transforma cuando la obra logra una verdadera conexión con los espectadores.

“La familia es el primer escenario de la corrupción”: Manuel Orjuela, director de la adaptación de <i>Todos eran mis hijos</i>

La función se inscribe además en una programación más amplia del Teatro Comfama Alfonso Restrepo Moreno, que proyecta para 2026 una agenda de 20 obras. Entre los montajes anunciados están El principio de Arquímedes, con Alejandra Borrero; La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca; El vuelo de Leonor, de Umbral Teatro; Todavía es primavera, de María Adelaida Palacio; y El Mago de Oz, entre otras propuestas que consolidan al escenario como un espacio clave para el teatro contemporáneo en la ciudad.

Temas recomendados

Cultura
Cajas de compensación
Comfama
Teatro
Colombia
Antioquia
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida