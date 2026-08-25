Doña Montaña, la obra en el Intercambio del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro

El título de Doña Montaña surgió durante una conversación entre el artista y arquitecto Pablo Gómez Uribe y un geólogo, mientras investigaban la montaña atravesada por el túnel de Oriente. En medio de la charla sobre las características de la formación natural, el especialista la describió como “una señora montaña”. La expresión quedó en la mente del artista y se convirtió en el punto de partida para darle identidad a la obra, que será inaugurada el 26 de agosto, a las seis de la noche, en el Intercambio Vial del Aeropuerto José María Córdova.
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“Ya deja de ser una montaña genérica y se convierte en una señora montaña, en la Doña Montaña”, le explicó Gómez Uribe a EL COLOMBIANO.