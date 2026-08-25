Rescataron una guacamaya que estaba enredada en la rama de un árbol a 35 metros de altura en el Valle de Aburrá

Al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) llegó un reporte de una guacamaya bandera suspendida en la rama de un árbol, a 35 metros de altura, amarrada con una cuerda en su pata izquierda. El aviso llegó gracias al reporte oportuno de un ciudadano a la línea de emergencias de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Los profesionales salieron a rescatarla a las 6:30 de la mañana. La operación tardó entre tres y cuatro horas. En un primer intento, participó el equipo de Bomberos de la ciudad, pero la altura y las condiciones del lugar hicieron imposible efectuar el rescate de manera segura. Por eso, la Unidad de Emergencias del CAVR gestionó el apoyo de una empresa privada especializada en el manejo y cuidado de bosques y zonas forestales. Fue esa intervención conjunta —entre los expertos en silvicultura y el equipo de fauna silvestre— la que finalmente permitió bajar al animal de forma técnica y segura. Al lograrlo, los profesionales pudieron observar con mayor detalle el deteriorado estado de salud del animal. En uno de los dedos de su pata izquierda, la misma de la que estuvo colgada, tenía una lesión con pérdida de piel que, según los veterinarios, podría ser autoinfligida: es decir, que la guacamaya se habría picoteado a sí misma por el dolor. Entérese: Corantioquia alerta por tráfico de aves: ya son 2.078 ejemplares ingresados a su Hogar de Paso

La valoración clínica

La guacamaya fue trasladada a la estación de paso del CAVR, ubicada en el Jardín Botánico, donde se completó su valoración clínica. “Encontramos una regular condición corporal, tiene unos hematomas en el miembro del cual estuvo suspendido y tiene una lesión con pérdida de la piel del dedo cuatro de la pata izquierda”, relató Julia Alexandra Marín, médica veterinaria del CAVR del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Como parte del tratamiento, el equipo veterinario inició una terapia de hidratación y manejo del dolor con analgésicos y antiinflamatorios, además de monitoreo permanente. Una vez la guacamaya termine de estabilizarse, será trasladada al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre para continuar su proceso de recuperación. Entre las opciones que el equipo veterinario tiene sobre la mesa está la posibilidad de amputar el dedo afectado, aunque esa decisión todavía no es definitiva. Antes de determinar el manejo más adecuado, el caso será evaluado de manera interdisciplinaria, considerando tanto los aspectos veterinarios como biológicos, con el objetivo de identificar la alternativa que ofrezca mejores condiciones de bienestar para el animal y su eventual rehabilitación. ”El pronóstico de ella es un pronóstico reservado; sin embargo, esperamos que con la terapia instaurada tenga una respuesta positiva”, concluyó la veterinaria. La guacamaya bandera, llamada así por sus colores rojo, amarillo y azul, que coincide con los colores de banderas de países sudamericanos como Colombia, es generalmente un símbolo de la biodiversidad del país. Sin embargo, enfrenta graves amenazas por el tráfico ilegal de fauna silvestre. Hace solo unos días, Corantioquia elevó una alerta por el incremento del tráfico ilegal de aves, especialmente de la familia Psittacidae, que incluye loros, guacamayos, cotorras y pericos. En su Hogar de Paso, han recibido 2.078 ejemplares de esta familia rescatados de las redes del tráfico o entregados voluntariamente por ciudadanos. Solo este año, ya han sido recibidas 233 aves.

¿Cómo llegó ahí?