¿Un proceso clandestino en casa? Así va el caso de Yenifer García, quien murió tras recibir sedación durante un tatuaje en Bogotá

El dolor de las agujas sobre la piel suele ser parte del ritual para las personas que se hacen un tatuaje para grabar un sueño en el cuerpo, pero para una joven bogotana identificada como Yenifer García, el no querer sentir esa sensación superó lo tolerable y dio paso a una tragedia.
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Buscando reducir las molestias de la última sesión para inmortalizar un dragón y una joven en su espalda y parte de sus glúteos, la mujer aceptó un procedimiento anestésico en el centro de su propio hogar, ya que esta última sesión del tatuaje fue a domicilio.
Y es que lo que parecía una solución técnica de comodidad y seguridad terminó convertido en una emergencia fatal que ahora está bajo la rigurosa investigación de las autoridades judiciales y sanitarias por la muerte de Yenifer. La anestesia es clave en el caso.