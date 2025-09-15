Bad Bunny anunció un concierto más de su residencia y será transmitido en vivo para el mundo

¡Confirmado! Bad Bunny extenderá su exitosa residencia No me quiero ir de aquí. La última fecha será el próximo 20 de septiembre y se transmitirá en vivo y en exclusiva por Amazon Prime y Twich.
El anuncio se hizo a través de las cuentas de Amazon Music: “Acho PR es otra cosa. Bad Bunny ‘No me quiero ir de aquí: una más’ transmisión en vivo septiembre 20. Se podrá ver gratis en la app de Amazon Music, Prime Video y Twich”, dice la publicación.
Bad Bunny lo confirmó a través de su cuenta de X, anunciando que la boletería para esta nueva presentación será exclusiva para residentes de Puerto Rico, como lo fueron las primeras nueve.