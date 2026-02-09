Video: así fue el emotivo momento donde Bad Bunny le agradeció a su equipo de trabajo luego del Super Bowl

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, superó las expectativas sobre su show del medio tiempo convirtiendo el escenario en un manifiesto latino y rompiendo récords de audiencia. El artista agradeció a su equipo de trabajo luego del espectáculo. Músicos, actores, bailarines y 380 personas disfrazadas de arbustos hicieron parte de un show histórico donde el Levi's Stadium se convirtió en una pradera de Puerto Rico y vibró con canciones interpretadas en español. Lea también| Video: así se transformó el Levi’s Stadium en la casita de Bad Bunny con ayuda de 380 “arbustos”

Cantando temas como Tití me preguntó, Yo perreo sola, Voy a llevarte para PR, Baile inolvidable y NuevaYol, además de otros temas con tintes más políticos como Lo que le pasó a Hawái, El apagón y Café con Ron, el Conejo Malo atrajo la atención de más de 70.000 asistentes al escenario de Santa Clara California y 135,4 millones de espectadores de audiencia, rompiendo con esto último el récord que tenía el rapero Kendrick Lamar.

Ante ese logro, un video difundido en redes sociales mostró el instante en que el puertorriqueño reúne a quienes hicieron parte del espectáculo y les dedica unas palabras.

“Gracias, gracias. Yo creo que lo han disfrutado tanto como yo. Esto es por nosotros, nuestra familia, nuestra cultura...”, expresó Bad Bunny en medio de la euforia.

“Los quiero, los amo”, agregó Benito, quien agregó este show a una lista de éxitos que ya estaba antecedida con los tres premios Grammy que hace una semana ganó, siendo uno de ellos el de Álbum del año con su trabajo DTmF. Primera vez que un trabajo completamente en español se lleva este galardón anglo.