Así es el plan que tiene Guatapé para sobrevivir si el “Superniño” seca el embalse

Aunque muchos en Guatapé tienen la esperanza de que no se cumpla la predicción de un fenómeno del “Superniño” los próximos meses, las autoridades locales están alistando un plan B con el fin de atraer a los turistas si se seca la represa, que es su mayor atractivo.
Por lo pronto, el espejo de agua todavía permanece casi al tope debido a que Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha realizado un llenado preventivo frente a los que se avecina, pero de llegarse a cumplir el pronóstico del Ideam que habla de una certeza del 80% de ocurrencia de un Niño de alta densidad, con los picos más altos entre septiembre y noviembre, ello implicaría que los niveles del embalse puedan bajar al extremo y poner en jaque la economía local que depende en un gran porcentaje del turismo.
El otro desafío es mantener el suministro de agua en el sistema de acueducto, que de por sí ya es deficitario para atender una población permanente de 9.000 habitantes en días normales y de casi 30.000 en los fines de semana cuando no cabe ni un alfiler por las calles del pueblo.
La experiencia de años anteriores hace temer que un “Superniño” podría reducir la presa a un 50% o hasta menos de su capacidad y tener consecuencias catastróficas para una actividad que, como el turismo, le reporta al municipio hasta un 92% de sus ingresos. Si no hay agua, bajan también las diversiones náuticas, que suelen ser las que más atención concentran.
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Por ello, la Alcaldía está diseñando un plan de contingencia que busca atraer visitantes y mantener a flote la llamada “industria sin chimeneas”, mitigando los efectos de una eventual emergencia a instancias del Consejo Municipal de Turismo, de la Secretaría de Turismo y de una mesa sectorial.
“La idea es potenciar atractivos que no dependan del malecón, dándole más fuerza al turismo cultural (zócalos y viviendas tradicionales), al turismo rural y al ecoturismo. También se busca promover el turismo religioso en los monasterios de monjes y monjas benedictinas”, explicó el secretario de Turismo, Edison Jaramillo.
Todo comenzaría dándoles impulso a las fiesta municipales que se celebran entre septiembre y octubre, las cuales se trasladarían a las inmediaciones del malecón. Pero igualmente están programando un torneo nacional de Fútbol 7 para el noveno mes del año, en el que esperan unas mil personas entre participantes y acompañantes.
De forma adicional, el 26 de septiembre llevarán a cabo la Media maratón de Guatapé y en caso de que las cábalas se cumplan y la represa se vacíe harían eventos de rally, camper cross y motocross. Como quien dice están obedeciendo al dicho de que “si del cielo te caen limones aprende a hacer limonada”, como reza el coro del tema que canta Willie Colón. Esto último depende de que EPM, que es quien maneja la represa, expida las respectivas autorizaciones de uso del terreno que se convertiría en pista.
En cuanto al turismo cultural, la intención es comenzar a vender paquetes más enfocados en las calles pintorescas con casas de zócalos coloridos que igualmente le dan renombre internacional a este municipio del Oriente antioqueño.