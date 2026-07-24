Así se despidió River Plate de Juan Fernando Quintero: “Su talento quedará para siempre en la historia del club”

Juan Fernando Quintero y River Plate pusieron punto final, de mutuo acuerdo, a una nueva etapa de una relación que quedó marcada para siempre por la histórica conquista de la Copa Libertadores de 2018. Este viernes 24 de julio, el club argentino anunció oficialmente la rescisión del contrato del mediocampista colombiano.

“El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual”, informó la institución en un comunicado.

Además, destacó que “el talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos”, antes de desearle éxitos en el siguiente capítulo de su carrera.

La decisión se produjo pocos días después de que el volante antioqueño revelara públicamente que su continuidad en el equipo era poco probable debido a las diferencias futbolísticas con el entrenador Eduardo “Chacho” Coudet.

Tras disputar el Mundial de Norteamérica con la Selección Colombia, Quintero disfruta de un periodo de vacaciones mientras define su futuro deportivo. Había expresado que retornaba a River el 31 de julio.

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En una entrevista con ESPN reconoció que, aunque River sigue siendo “el club de sus sueños”, la falta de continuidad durante el último semestre influyó en su decisión de buscar nuevos horizontes.

El creativo de 33 años explicó que la situación ya había sido conversada con la dirigencia antes de la cita mundial y dejó claro que el entrenador no conocía todos los detalles de las conversaciones.

“Sí, el entrenador dijo una cosa, pero desde antes del Mundial ya se había hablado otra con el presidente. Yo realmente no me hablo con él desde que me fui. Seguramente no tenía conocimiento de la situación”, afirmó el colombiano.