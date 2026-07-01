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Cristina Hurtado pidió disculpas por sus comentarios sobre Lumumba Vea; esto fue lo que dijo

La presentadora de televisión reconoció que se equivocó al hablar del hincha Lumumba Vea, pues desconocía lo que representa durante los partidos de la selección de la República Democrática del Congo.

  • La presentadora Cristina Hurtado ofreció disculpas por los comentarios contra Lumumba Vea. FOTOS: Tomada de las redes sociales - Instagram @CrissHurtado
    La presentadora Cristina Hurtado ofreció disculpas por los comentarios contra Lumumba Vea. FOTOS: Tomada de las redes sociales - Instagram @CrissHurtado
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Después de varios comentarios y señalamientos en su contra, Cristina Hurtado decidió expresar sus disculpas por su escrito sobre el hincha de la selección de la República Democrática del Congo, Michel Nkuka Mboladinga (Lumumba Vea), de quien escribió desconociendo su performance y la razón por la que, durante el partido de la Selección Colombia contra su equipo, permanecía inmóvil, como una estatua.

“Este tipo hincha del Congo está muy raro! Dicen que está estático en la misma posición desde que empezó el juego y que no se ha retirado de ahí durante todo el partido! Nos hace pensar muy mal! No me gusta! Tendrá algo que ver con el arquero? Será que por eso no entra el balón de Colombia? (sic)”, escribió la presentadora de televisión en su cuenta de X.

Lea también: ¿Qué revela de la viralidad el caso Cristina Hurtado- Lumumba Vea?

Los internautas no demoraron en lanzar comentarios contra la colombiana, instándola a leer o a informarse sobre Patrice Lumumba, el ex primer ministro de la República Democrática del Congo, a quien su país recuerda como un líder anticolonialista.

Las disculpas de Cristina Hurtado

Antes de comenzar con sus palabras de arrepentimiento, Cristina manifestó que la decisión de hacer un video para explicar lo ocurrido la estuvo pensando durante varios días, pero que era necesario hacerlo para poner fin a la discordia.

“Desde lo más profundo de mi corazón, jamás, jamás existió en mí la intención de burlarme de una cultura, de ofender a un pueblo o de minimizar una historia. ¡Nunca pasó eso por mi mente!”, dijo Hurtado.

Ella reconoció que, en el momento de su comentario, no sabía quién era Lumumba Vea y que su reacción desencadenó señalamientos en su contra por racismo, xenofobia o ignorancia.

“Esos comentarios me dolieron muchísimo y yo respondí con unas historias desde la frustración y desde la rabia porque yo no soy eso. No me estoy justificando y lo asumo, y en estos momentos pido perdón de corazón a todas las personas que ofendí. Esa no era mi intención”, expresó la presentadora.

Cristina también dijo que “siente admiración por la cultura africana” y que los mismos colombianos tienen una relación casi intrínseca con el continente, precisamente por la ascendencia africana de muchos ciudadanos del país. “No quiero dejar pasar este momento para agradecer a todas las personas que decidieron acercarse desde el respeto”, concluyó.

Siga leyendo: Lumumba llegó a México: el icónico hincha de R.D. Congo estará en la tribuna ante Colombia

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