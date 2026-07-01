Mbemba, capitán de Congo en el Mundial no sabe cuándo nació: esta es la historia de sus 4 registros

Sin embargo, Mbemba tiene cuatro potenciales fechas de nacimiento. Todas, además, anteceden al conflicto político en el que el líder rebelde Laurent-Désiré Kabila derrocó al dictador Mobutu Sese Seko en 1997 y cambió el nombre de Zaire a República Democrática del Congo, por lo que no se puede justificar el fallo con una pérdida de papeles.

Lo que sí se puede asegurar es que, hasta el momento, el futbolista tiene 4 fechas de nacimiento. La primera es la que radica en documentos de clubes congoleños en los que jugó en su época de formación. Según los datos consignados ahí, Mbemba vino al mundo el 8 de agosto de 1988, por lo que estaría cerca de cumplir 38 años.

Sin embargo, el jugador africano, que compite con su Selección desde que era juvenil, ha dicho en entrevistas que él está convencido de que nació en agosto de 1990. De ser cierto, el futbolista jugó el Mundial de Norteamérica, donde su selección quedó eliminada en 16avos de final tras perder 1-2 con Inglaterra en un partido donde estuvieron cerca de hacer la épica, con 36 años.

¿Qué dicen los papeles que tiene Fifa?

Hace 15 años, en 2011, se presentaron los primeros papeles de Mbemba ante la Fifa. La Selección de Congo jugaba el torneo sub-23 de África que daba un cupo a los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y el defensor fue uno de los inscritos. En el papel que utilizaron para meterlo al torneo decía que el jugador había nacido el 30 de noviembre de 1991, por lo que, para ese momento, estaba cerca de cumplir 20 años.

El seleccionado de Congo consiguió el cupo al torneo olímpico. Mbemba se destacó tanto que llamó la atención del Anderlecht de Bélgica. Le ofrecieron un contrato e irse para territorio europeo. El jugador y su familia aceptaron. En el fútbol belga lo inscribieron para que formara parte del equipo sub-19, donde estaban los juveniles con proyección para llegar al plantel profesional. Pero si la fecha de nacimiento que registraron era cierta, el congoleño estaba pasado para la categoría en la que lo inscribieron: tenía 20 años. En caso de que se tomara como fecha de nacimiento el año que apareció en los registros de los clubes en los que se formó en Congo, para ese momento tenía 24 años.

¿Cómo actuó la Fifa?

Cuando todo salió a la luz hubo polémica. En categorías juveniles, siempre hay un halo de duda sobre los equipos africanos. Muchas veces se ha dicho que los seleccionados de esa parte del mundo dominan en torneos como los Mundiales sub-17, donde Nigeria, con 5 títulos, es el máximo ganador de la historia. Por eso, para despejar dudas, desde hace un tiempo le vienen haciendo carpogramas, un examen médico que consiste en tomar una radiografía y que le permite a los médicos medir la edad ósea que tiene una persona de acuerdo con su desarrollo, para despejar dudas y permitir que los futbolistas participen.

A Chancel Mbemba se lo hicieron durante los primeros meses que llevaba en Bélgica. Los estudios médicos arrojaron que el futbolista no tenía ni 20 años. Según las pruebas y el registro oficial que tiene en la Fifa, el futbolista congoleño nació el 8 de agosto de 1994. De acuerdo con eso, cuando debutó como futbolista profesional el 28 de julio del 2013, en el duelo entre Anderlecht y K.S.C. Lokerens, el capitán de Congo en este Mundial tenía 18 años. En ese equipo, el jugador estuvo hasta 2015. Después pasó al Newcastle de la Liga Premier. En ese cuadro estuvo hasta 2018, cuando lo compró el Porto.