Video | Malik Tilman marcó uno de los mejores goles del Mundial 2026 y metió a Estados Unidos en octavos de final

Se retrajo del mundo. Se concentró tanto que, aunque alrededor suyo se escuchaban los gritos de aliento de más de 65.000 personas que, desde las tribunas del estadio de San Francisco, alentaban a Estados Unidos en el partido de 16avos de final.
Malik Tillman no oía nada. Su pensamiento estaba puesto, por completo, en calcular cómo golpear el balón para que, como exige la física, con el impulso de su fuerza tomara la velocidad precisa que le permitiera caer dentro del arco defendido por Nikola Vasilj, arquero de la Selección de Bosnia, en el tiro libre que tuvo a favor cuando iban 82 minutos del partido.