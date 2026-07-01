Video | Malik Tilman marcó uno de los mejores goles del Mundial 2026 y metió a Estados Unidos en octavos de final

Se retrajo del mundo. Se concentró tanto que, aunque alrededor suyo se escuchaban los gritos de aliento de más de 65.000 personas que, desde las tribunas del estadio de San Francisco, alentaban a Estados Unidos en el partido de 16avos de final. Malik Tillman no oía nada. Su pensamiento estaba puesto, por completo, en calcular cómo golpear el balón para que, como exige la física, con el impulso de su fuerza tomara la velocidad precisa que le permitiera caer dentro del arco defendido por Nikola Vasilj, arquero de la Selección de Bosnia, en el tiro libre que tuvo a favor cuando iban 82 minutos del partido.

Tillman, nacido en Nüremberg, Alemania, el 28 de mayo de 2002, consiguió su cometido: anotó uno de los mejores goles de la Copa del Mundo del 2026 y, con eso, ratificó a Estados Unidos en los octavos de final de un Mundial por quinta vez en su historia. Malik, quien juega para el Bayer Leverkusen alemán, pero que juega con el seleccionado de la Unión Americana porque ahí están las raíces de sus padres, marcó el tanto con el que Estados Unidos se impuso 2-1 a Bosnia en su juego de 16avos de final.

Aunque los norteamericanos terminaron el partido con un futbolista menos –Folarin Balogun fue expulsado al minuto 64–, consiguieron mantener la tendencia de que los anfitriones de esta Copa (ellos junto a México y Canadá) se metieran en los octavos de final del torneo. Para Estados Unidos no es novedad. En Qatar 2022 también alcanzaron esa instancia, donde fueron eliminados por Países Bajos. En Brasil 2014 alcanzaron la instancia y salieron eliminados a manos de Bélgica que, curiosamente, será su rival el próximo lunes 6 de julio en el estadio de Seattle (7:00 p.m., hora de Colombia).

Los estadounidenses también estuvieron en octavos en Sudáfrica 2010, donde salieron eliminados por Ghana y en el torneo que organizaron en 1994, en el que perdieron contra Brasil en esa instancia.

Pérdida sensible de Estados Unidos

El goleador de Estados Unidos en el Mundial de Norteamérica es Folarin Balogun. El atacante del Mónaco francés, nacido en Nueva York el 3 de julio del 2001, suma tres celebraciones en la Copa del Mundo.

Las dos primeras las marcó contra Paraguay, en el debut mundialista. El otro lo anotó en el duelo frente a Bosnia. Lo consiguió cuando iban 45 minutos. Celebró emulando a LeBron James, el gran ídolo del baloncesto norteamericano en los últimos años.