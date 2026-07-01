Cerro Matoso reduce 25% su operación por recorte de gas de Canacol y alerta que podría parar la mitad de su planta

La minera Cerro Matoso anunció que, desde este 1 de julio, redujo en un 25% su operación luego de que Canacol Energy limitara el suministro de gas natural a 7.000 MBTU, equivalente al 55% del volumen contratado para el funcionamiento de la planta.
Según la compañía, la decisión fue adoptada de manera unilateral por Canacol Energy y desconoce las condiciones establecidas en el contrato de suministro de gas natural vigente entre ambas empresas, el cual tiene duración hasta 2029.
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La reducción del suministro obligó a disminuir el ritmo de producción y a suspender parcialmente algunos procesos operativos, afectando directamente la capacidad productiva de la operación minera ubicada en Montelíbano, Córdoba.