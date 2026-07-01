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Metro de la 80, salud y seguridad: los temas de la reunión entre Federico Gutiérrez y Abelardo de la Espriella

Tanto el alcalde de Medellín como el presidente electo de Colombia coincidieron en que la recuperación de la seguridad debe convertirse en una prioridad nacional.

  • Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 1 hora
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A pocas semanas del inicio de un nuevo Gobierno Nacional, Medellín comenzó a mover sus fichas para asegurar el respaldo a varias de las obras e iniciativas que considera fundamentales. Con ese propósito, el alcalde Federico Gutiérrez sostuvo este miércoles un encuentro con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, en una reunión en la que ambos coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y los territorios.

Durante la conversación, las dos partes revisaron los principales proyectos que requieren apoyo del gobierno y que, según la administración distrital, son determinantes para mejorar la movilidad, la seguridad, la competitividad y la calidad de vida de los habitantes de Medellín y del área metropolitana.

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El alcalde destacó que la reunión permitió abrir un canal de diálogo con el mandatario electo y exponerle las prioridades de la ciudad de cara a los próximos años.

”Le he manifestado, como lo he hecho públicamente, que Medellín tiene presidente con el tigre. Vamos a priorizar todos los temas que son importantes para la ciudad. Medellín va a recuperar el tiempo perdido que ha tenido con este gobierno que nunca los volteó a mirar”, dijo de la Espriella.

Uno de los puntos más importantes abordados durante el encuentro fue la seguridad, un asunto que continúa siendo una de las principales preocupaciones tanto de la administración distrital como de la ciudadanía.

Federico Gutiérrez manifestó que el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades, el trabajo coordinado entre las instituciones y el respaldo del Gobierno Nacional serán fundamentales para enfrentar las estructuras criminales que operan en Medellín y otras regiones del país.

En ese sentido, tanto el alcalde como el presidente electo coincidieron en que la recuperación de la seguridad debe convertirse en una prioridad nacional.

Uno de los proyectos que recibió especial atención fue el Metro de la 80, considerado una de las obras de movilidad más importantes que actualmente desarrolla Medellín.

La iniciativa busca mejorar la conectividad del occidente de la ciudad mediante un sistema ferroviario que beneficiará a cientos de miles de personas y cuya ejecución depende, en parte, del respaldo financiero del Gobierno Nacional.

Durante la reunión, también se discutió la necesidad de impulsar acciones que permitan fortalecer la atención a los usuarios y recuperar la capacidad del sistema para responder a las necesidades de la población.

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Aunque no se entregaron detalles sobre medidas específicas, el alcalde y el presidente electo coincidieron en que este será uno de los frentes prioritarios de trabajo durante los próximos años, especialmente ante las dificultades que enfrentan hospitales, clínicas y usuarios por la crisis financiera del sector.

”Hay que recuperar la salud que la destruyó el gobierno Petro, y tenemos que seguir trabajando juntos. En Medellín y Antioquia estamos muy ilusionados. Este triunfo es una hazaña”, agregó Gutiérrez.

La reunión también dejó sobre la mesa la intención de mantener un diálogo permanente entre la Presidencia y las administraciones locales, con el propósito de hacer seguimiento a los proyectos priorizados y garantizar que las inversiones lleguen a los territorios.

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