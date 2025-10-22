¿Junte con Ed Sheeran y Beéle en nueva versión de Hips don’t lie? Shakira celebra con música los aniversarios de Pies descalzos y Fijación Oral

Hace poco y a raíz de la gira que Shakira realizó por algunas ciudades del país a comienzos del año –volverá esta semana a presentarse en Cali y Bogotá– recordábamos en EL COLOMBIANO una conversación que tuvimos con la barranquillera cuando justo estaba lanzando su álbum Pies Descalzos, eso había sido hace 30 años. Fue justo en octubre de 1995 que Shakira lanzó el disco que lanzó la carrera de la barranquillera a otras latitudes en América Latina, con canciones como Estoy aquí, Antología, Pies descalzos y Vuelve. Puede leer: Shakira vuelve a Colombia con estreno, colaboraciones y grandes razones para celebrar Shakira no quiso pasar esta fecha por alto y por eso preparó una sorpresa con Spotify que además incluye otro aniversario más porque justo 10 años después de Pies descalzos lanzó Fijación Oral, vol.1 y 2, un disco en español y otro en inglés que incluyeron hits como La tortura con Alejandro Sanz, Día de Enero, Las de la Intuición y Hips Don’t Lie.

¿Cuál es la sorpresa de Shakira?

Se trata de la serie Spotify Anniversaries en la que Shakira comparte historias inéditas sobre sus producciones “mientras reflexiona sobre el impacto de estos álbumes que, cada uno en su momento, la catapultaron a ser una de las artistas más queridas de su natal Colombia y de toda Latinoamérica”, cuentan desde Sony Music y Spotify. Lea más: ¡Otro récord! Shakira es la artista latina más premiada en la historia de los MTV Video Music Awards El primer episodio, de 20 minutos, Shakira canta en vivo Pies descalzos, al lado de Luis Fernando Ochoa –productor de Pies Descalzos– interpreta Antología y cuenta detalles de ambos discos: “Hay 10 años de diferencia entre estos dos álbumes, uno es más rock, yo empecé así, en ese momento estaba enloquecida con las bandas de Seattle, de rock alternativo, era lo que me inspiraba más y luego pasó el tiempo, vinieron otras influencias musicales también, empecé a hacer un poco de fusión y eso es lo que caracteriza más al proyecto de Fijación Oral”, dijo.

Después interpreta La pared y Día de enero para luego conversar con Ed Sheeran, quien tuvo la responsabilidad de grabar de nuevo la parte en inglés de Wyclef Jean en Hips don´t lie. “Yo pensaba que iba a hacer Underneath your clothes y no, era la parte de Wyclef de Hips don’t lie, no me veía a mi mismo como Wyclef, pero después de hacerlo pensé: soy Wyclef”, dijo entre risas el británico.

Además de Ed Sheeran, en esta canción participa Beéle. “Los EPs de estas nuevas versiones estarán disponibles exclusivamente en Spotify”, confirmaron. Los episodios, según confirmó Spotify, incluyen presentaciones especiales en las que Shakira interpreta algunos de sus éxitos más queridos por los fans y también se puede ver en video por esta plataforma.

Las cifras de Shakira con estos discos

Pies Descalzos y Fijación Oral (Vol. 1 & 2) superan los 6.100 millones de reproducciones globales (incluidas más de 955 millones en Estados Unidos), confirmaron desde esta producción “y continúan resonando entre generaciones –con oyentes de la Generación Z impulsando más de la mitad de las reproducciones de Fijación Oral–”, concluyeron.

