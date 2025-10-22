¿Junte con Ed Sheeran y Beéle en nueva versión de Hips don’t lie? Shakira celebra con música los aniversarios de Pies descalzos y Fijación Oral

Hace poco y a raíz de la gira que Shakira realizó por algunas ciudades del país a comienzos del año –volverá esta semana a presentarse en Cali y Bogotá– recordábamos en EL COLOMBIANO una conversación que tuvimos con la barranquillera cuando justo estaba lanzando su álbum Pies Descalzos, eso había sido hace 30 años.
Fue justo en octubre de 1995 que Shakira lanzó el disco que lanzó la carrera de la barranquillera a otras latitudes en América Latina, con canciones como Estoy aquí, Antología, Pies descalzos y Vuelve.
Shakira no quiso pasar esta fecha por alto y por eso preparó una sorpresa con Spotify que además incluye otro aniversario más porque justo 10 años después de Pies descalzos lanzó Fijación Oral, vol.1 y 2, un disco en español y otro en inglés que incluyeron hits como La tortura con Alejandro Sanz, Día de Enero, Las de la Intuición y Hips Don’t Lie.