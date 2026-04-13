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Murió Felipe Staiti, histórico guitarrista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes

El guitarrista había sido internado en un centro médico debido a complicaciones de salud. Esto es lo que se sabe.

  • Murió Felipe Staiti, uno de los fundadores de la agrupación Los Enanitos Verdes. FOTO: Instagram
    Murió Felipe Staiti, uno de los fundadores de la agrupación Los Enanitos Verdes. FOTO: Instagram
El Colombiano
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hace 1 hora
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Murió a los 64 años Felipe Staiti, guitarrista y uno de los fundadores de la agrupación de rock en español Los Enanitos Verdes.

El deceso se produjo en la tarde de este lunes 13 de abril en el Hospital Italiano de Mendoza, en la provincia de Mendoza, Argentina, luego de ser internado tras presentar un deterioro en su salud que venía desde 2024 a raíz de una infección bacteriana.

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La noticia fue confirmada por Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza, quien lamentó lo ocurrido y envió sentidas condolencias a los familiares y allegados del músico.

“Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables. Recordaremos para siempre tu música”, se lee en un post de X.

El guitarrista ya había sido hospitalizado en varias oportunidades y perdió alrededor de 15 kilos, situación que lo obligó a permanecer bajo estrictos cuidados para recuperar su peso y musculatura. Sin embargo, hasta ahora se desconoce la causa de su muerte.

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Staiti fue uno de los fundadores de la agrupación Los Enanitos Verdes en 1979, y junto con Marciano Cantero y Daniel Piccolo interpretó y popularizó éxitos como Lamento boliviano, El extraño de pelo largo y Tu cárcel, entre otros.

Seguidores del artista lo despidieron con dolor a través de mensajes y comentarios a Staiti, quien fue considerado uno de los mejores músicos argentinos, junto a figuras como Gustavo Cerati, de Soda Stereo.

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