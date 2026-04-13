Murió Felipe Staiti, histórico guitarrista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes

Murió a los 64 años Felipe Staiti, guitarrista y uno de los fundadores de la agrupación de rock en español Los Enanitos Verdes.

El deceso se produjo en la tarde de este lunes 13 de abril en el Hospital Italiano de Mendoza, en la provincia de Mendoza, Argentina, luego de ser internado tras presentar un deterioro en su salud que venía desde 2024 a raíz de una infección bacteriana.

Lea también: A Shakira no le alcanzó: el Salón de la Fama del Rock & Roll anunció a sus nuevos miembros de 2026

La noticia fue confirmada por Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza, quien lamentó lo ocurrido y envió sentidas condolencias a los familiares y allegados del músico.

“Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables. Recordaremos para siempre tu música”, se lee en un post de X.