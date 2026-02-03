Gobierno de EE. UU. arremetió contra Bad Bunny por sus críticas en los Grammy y a pocos días del Super Bowl

De nuevo, los comentarios de Bad Bunny volvieron a retumbar en la Casa Blanca. Y es que la portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt, arremetió este martes contra el artista puertorriqueño luego de que este criticara la política antiinmigrante que adelanta el gobierno federal, y a los agentes del Servicio de Control de Aduanas e Inmigración (ICE) cuando recibió sus premios Grammy el pasado domingo en Los Ángeles. En video: “Desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato”: el comentario de Trevor Noah sobre Trump en los Grammy “Es irónico y sencillamente triste ver a personas que tienen seguridad privada, que gastan millones de dólares en protección, intentando demonizar de nuevo a los agentes que trabajan para cumplir las leyes del Gobierno”, reprochó la portavoz en declaraciones a la prensa sobre lo que dijo el Conejo malo en la gala, en la que la mayoría de los artistas criticaron la fuerza desmedida del ICE en sus redadas migratorias.

Por eso, la crítica no fue solo para Bad Bunny. Leavitt sostuvo que “los famosos de Hollywood” no dijeran nada cuando la administración anterior de Joe Biden “permitió la invasión de la frontera” con México y la violación y el asesinato de mujeres y niñas inocentes “a manos de personas que nunca tendrían que haber llegado” a Estados Unidos. “Ahora tenemos a los agentes que intentan hacer su trabajo, sacar a depredadores violentos como aquellos que acabaron con la vida de ciudadanos inocentes. Nadie salió en Hollywood, o en los Grammy para hablar de esto. Esta es la desafortunada ironía que vemos en Hollywood”, señaló la portavoz. Lea aquí: ¿Por qué el triunfo de Bad Bunny en los Grammy 2026 es histórico? El pasado 1 de febrero, Benito Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, hizo una crítica contra del ICE y los discursos de odio al recoger el premio Grammy al Mejor álbum de música urbana. “Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos estadounidenses”, expresó el artista en inglés.

Agregó: “El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos, tenemos que hacerlo con amor”. Pero después, al ganar el premio a Mejor álbum del año, volvió a mencionar a los inmigrantes en medio de la represión del gobierno estadounidense con las redadas que viene adelantando en estados como Minnesota, donde dos personas estadounidenses murieron a manos de agentes del ICE. “Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra, su país, para perseguir sus sueños (...)”, dijo, al ganar el premio más importante de la noche por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, su sexto álbum de estudio lanzado en enero de 2025.

Expectativa por presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny ha estado en la mira del gobierno y de Donald Trump –aunque asegura no conocerlo– desde que el pasado 28 de septiembre fuera anunciado como el artista que se presentaría en el medio tiempo del Super Bowl LX que se disputará este domingo, 8 de febrero, en Santa Clara, California. Una semana después, el 4 de octubre, fue el anfitrión del icónico programa Saturday Night Live de la cadena NBC y allí aprovechó para responderle al gobierno y a los republicanos que rechazaron su elección para el espectáculo presentado por Apple Music en el evento deportivo más visto de la televisión estadounidense. Siga leyendo: Las casas de apuestas enloquecen con la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl “Estoy muy emocionado de hacer el Super Bowl y sé que la gente alrededor del mundo que ama mi música también está feliz”, expresó, primero en inglés, durante el monólogo de apertura en el programa y luego habló en español. “Especialmente todos los latinos alrededor del mundo, y aquí en los Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas. Más que mi logro, es el logro de todos, demostrando que nuestra huella y contribución en este país nunca pueden ser eliminadas o borradas”, agregó. Fue entonces cuando el artista envió un dardo, a modo de broma, a sus detractores, hablando de nuevo en inglés: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.