Loco X Volver: Maluma renace con su nuevo álbum

–Este es un momento muy especial, este lanzamiento recoge una temporada muy hermosa de mi vida, este álbum representa mi corazón, mi amor por mi tierra, por mi familia y sobre todo el amor a mí mismo, que aunque no pareciera, quizás me faltaba quererme mucho más y amarme de una manera auténtica, como simplemente era. Esto es un carta abierta desde el fondo de mi corazón, una carta de sanación y que bonito poderse mostrar así, vulnerable, humano, como hoy en día soy, como quiero sentirme. Me han pasado cosas y momentos difíciles como a todos, pero ese amor por mi familia, por Dios y el universo hizo que hoy la historia fuera demasiado bonita y me convirtiera en un hombre diferente a lo que era, completamente opuesto, sin dejar a un lado el agradecimiento de todas las etapas pasadas que viví, porque fueron bonitas, importantes, me dieron momentos de gloria, pero hoy siento que lo que quiero ganar viene en un paquete completamente distinto, hoy lo único que quiero es salud, quiero estar con mi esposa, con mis hijos, que ya voy a ser padre de otro, no lo puedo creer –dijo Maluma, en una sesión de escucha previa al lanzamiento del disco en la que EL COLOMBIANO estuvo presente.

Este jueves 14 de mayo Maluma lanza su décimo álbum, Loco x Volver , lo hará con un concierto gratuito, en la Plaza de Botero, en el centro de Medellín , porque esa es precisamente la idea del álbum, volver al centro, Maluma quiere reconectarse con si mismo, con su ciudad, con la persona que era antes de la música y la fama.

El evento tuvo lugar en una finca de Guarne, una casa campesina tradicional, muy parecida a la que se ve en los videos de algunos de los sencillos del disco que ya se conocen como Loco x Volver y 1 + 1 con Kany García. En ellos se dibuja el regreso de Maluma, entre platos, personajes y rituales conocidos: el trabajo de campo, el ganado y los caballos, el café, la bandeja paisa y la natilla, el aguardiente, las silletas, las celebraciones decembrinas a media cuadra con fritanga, sancocho y muñeco de año viejo, los ciclistas en las vías, la fe, el fútbol callejero, el estadio, las barras, la pólvora, la gente de a pie y la calle como escenario. Todo muy cotidiano.

Maluma quiere volver, aunque nunca se ha ido del todo. A lo largo de su trabajo, la ciudad se ha visto en muchos de sus videos, está en Medallo City, en Junio, en el EP 1 OF 1 que grabó con Blessd en Barrio Antioquia y en X (The Film) en el que colabora Almighty, Arcangel, Bryant Myers, Bad Bunny, Brytiago, Dj Luian, De la Ghetto y Pipe Bueno, y que estuvo bajo la dirección del dominicano Jessy Tererro.

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Pero es quizás entre las imágenes que construyen el universo de Loco x Volver, donde se ve un Maluma más cercano a sí mismo, recorriendo la ciudad que conoce, lejos de los barrios populares (por lo menos en lo que se ve hasta ahora, pues faltan videos por salir), porque la enorme distancia que hay entre artistas de la talla de Maluma y la ciudad, se revela sobre todo en las imágenes, porque casi siempre muestran una ciudad que no habitan, una ciudad imaginaria, una estética.

En Loco x Volver Maluma parece estar más cerca de lo que fue, y ese viaje de regreso ha sido posible en parte por el trabajo que hizo de la mano de Luis Martín Velásquez, que asumió como director creativo del proyecto, pero además se conoce con Maluma desde que tienen seis años, y Stillz, el creativo estadounidense de origen colombiano, uno de los directores de video más aclamados del momento –ha trabajado con Bad Bunny, Rosalía, J Balvin, entre otros–.