Iván Cepeda ya no es el candidato más buscado en Google, ahora es De la Espriella, ¿por qué?

Desde encuestas hasta sondeos, hay varios mecanismos que permiten hacerse una idea sobre cómo están las fichas en el terreno electoral. Ningún mecanismo es 100% confiable, pero dan datos sobre tendencias. En el ámbito digital, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lideraba en un punto: las búsquedas de Google. Este miércoles 13 de mayo, tras 90 días ocupando el primer puesto de las tendencias del buscador, el político fue destronado por el candidato de derecha Abelardo de La Espriella. Los picos de Cepeda, es decir, los días en los que más usuarios de internet buscaron su nombre, se ubicaron en las épocas electorales recientes: las legislativas y las consultas interpartidistas.

También logró un pico alto de búsquedas el 19 de abril, cuando anunció que estaría dispuesto a debatir con los candidatos de derecha Paloma Valencia y Abelardo de La Espriella pero únicamente bajo las condiciones que él mismo, como representante del Pacto Histórico, impusiera. Que haya sido sobrepasado por De La Espriella, sin embargo, no es necesariamente una buena noticia para el abogado y candidato. Y es que, su pico de búsquedas coincide con los regaños, quejas y polémicas por los comentarios machistas y misóginos que realizó en algunas entrevistas. Y es que, recientemente, candidato habló de tener “mano dura” con manifestantes durante jornadas de protesta, descalificó a la periodista María Lucía Fernández (Noticias Caracol) haciendo referencia a que era una ignorante y, en medio de una charla, decidió sacar su celular para mostrar una fotografía suya tomada en un evento de campaña. Según él mismo, esa imagen le había ayudado a conquistar “unos votos bien bacanos del electorado femenino”. Lo que quería mostrar era el tamaño de su miembro sexual. La candidata presidencial Paloma Valencia salió en defensa de las periodistas, pero no lo mencionó directamente a él: “Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar. Ese es su oficio”.

La candidata Claudia López también se pronunció: “El ignorante y arrogante es usted, defensor de la mafia. Acostumbrado a la adulación, a que nadie lo cuestione, a que por la plata baile el perro. Malú, la ciudadanía, y el periodismo independiente no se van a rendir ante el therian de papel ni ante nadie”.

Y, por último, Sergio Fajardo escribió en su cuenta de X: “¿Puede un machista y misógino ser presidente de Colombia? Sí, puede, lamentablemente. ¿Nos conviene? Absolutamente no. En nuestras manos está parar a los personajes peligrosos. Los tic autoritarios de Abelardo, sus fantochadas y sus complicidades con la corrupción son una grave amenaza para Colombia”.

Es decir, el “Tigre” puntea las búsquedas, pero eso no le certifica un aumento en la intención de voto hacia él. Tal vez, de hecho, sea un índice de lo contrario.

¿Qué es Google Trends y cómo funciona?

Google Trends es una herramienta gratuita de Google que muestra qué tan populares son las búsquedas hechas por los usuarios en internet a lo largo del tiempo. No muestra el número exacto de búsquedas, sino un índice de interés que va de 0 a 100: 100 = el momento de mayor popularidad de un término. 50 = la mitad de popularidad respecto al pico. 0 = volumen muy bajo o insuficiente de datos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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