Maluma celebró su cumpleaños con canción nueva: 1+1, una salsa al lado de Kany García

Este miércoles 28 de enero, Maluma cumple 32 años: “estoy grande, pero me siento nuevecito”, dijo en un mensaje en sus redes sociales celebrando este aniversario. Sin barba, con gafas, sombrero y cargando una gallina, el cantante paisa envió este mensaje con un regalo para su público, una canción nueva al lado de la boricua Kany García: “Volví a decirles que muchísimas gracias por todos sus mensajes de cumpleaños, demasiado chimba todo lo que me escriben (...) Esto es una nueva era, es un nuevo comienzo y el regalo no es para mí, es para ustedes, 1+1 con Kany García ya está afuera, disfrútenlo y bienvenidos a esta nueva etapa”.

1+1 es una salsa romántica

Esta nueva canción de Kany y Maluma es “una vibrante salsa romántica que invita a vivir el amor sin complejos”, cuentan desde la producción del artista. Maluma lo explica así: ﻿”1+1 es un himno a la conexión genuina, al disfrute y a vivir el romance con alegría y sin complicaciones. Este lanzamiento promete conquistar a todos y nos invita a sumergirnos en una experiencia musical y visual llena de sabor, pasión y autenticidad”. Es que la lógica de la canción es una celebración de la libertad de amar y expresar el corazón sin ataduras. No podía faltar en la letra ese juego de seducción en el que se deja “la culpa fuera de la habitación” para “resolver la ecuación” del amor y el deseo. La química de ambos artistas y sus voces son una sorpresa para quienes escuchan la canción, no es descabellado pensar que este era un dúo que pocos imaginaban, pero que muchos deseaban. Otro punto importante es la conexión cultural única entre Colombia y Puerto Rico, esa que el pasado domingo nos recordaron Karol G y Bad Bunny, o que acaban de lanzar Feid y Luis Fonsi; esa que fue un hit entre Nicky Jam y J Balvin o que ya había hecho Maluma con Ricky Martin o la misma Kany con Jorge Celedón. Le puede interesar: Karol G deslumbró en el show de Bad Bunny, ¿es el inicio de una nueva etapa? Esta nueva canción de Maluma y Kany García fue escrita y producida en las Islas Turcas y Caicos y en Miami por Maluma, Kany García, Rafael Arcaute, “Ily Wonder”, “MadMusick”, Jonathan Rivera y Richi López.

Sobre el video de 1+1, la nueva canción de Maluma con Kany García