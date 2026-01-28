Maluma celebró su cumpleaños con canción nueva: 1+1, una salsa al lado de Kany García

Este miércoles 28 de enero, Maluma cumple 32 años: “estoy grande, pero me siento nuevecito”, dijo en un mensaje en sus redes sociales celebrando este aniversario.
Sin barba, con gafas, sombrero y cargando una gallina, el cantante paisa envió este mensaje con un regalo para su público, una canción nueva al lado de la boricua Kany García: “Volví a decirles que muchísimas gracias por todos sus mensajes de cumpleaños, demasiado chimba todo lo que me escriben (...) Esto es una nueva era, es un nuevo comienzo y el regalo no es para mí, es para ustedes, 1+1 con Kany García ya está afuera, disfrútenlo y bienvenidos a esta nueva etapa”.