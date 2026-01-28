x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Maluma celebró su cumpleaños con canción nueva: 1+1, una salsa al lado de Kany García

Nuevamente una dupla Puerto Rico - Colombia es la fórmula ganadora en la música. Así lo están demostrando Kany García y Maluma, quienes se unieron para lanzar una nueva salsa justo el día de cumpleaños de Maluma y cuando la boricua prepara una gira que llegará a varias ciudades del país.

  • Kany García y Maluma se unen para esta nueva salsa romántica llamada 1+1. FOTO Cortesía
    Kany García y Maluma se unen para esta nueva salsa romántica llamada 1+1. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 3 horas
bookmark

Este miércoles 28 de enero, Maluma cumple 32 años: “estoy grande, pero me siento nuevecito”, dijo en un mensaje en sus redes sociales celebrando este aniversario.

Sin barba, con gafas, sombrero y cargando una gallina, el cantante paisa envió este mensaje con un regalo para su público, una canción nueva al lado de la boricua Kany García: “Volví a decirles que muchísimas gracias por todos sus mensajes de cumpleaños, demasiado chimba todo lo que me escriben (...) Esto es una nueva era, es un nuevo comienzo y el regalo no es para mí, es para ustedes, 1+1 con Kany García ya está afuera, disfrútenlo y bienvenidos a esta nueva etapa”.

1+1 es una salsa romántica

Esta nueva canción de Kany y Maluma es “una vibrante salsa romántica que invita a vivir el amor sin complejos”, cuentan desde la producción del artista.

Maluma lo explica así: ﻿”1+1 es un himno a la conexión genuina, al disfrute y a vivir el romance con alegría y sin complicaciones. Este lanzamiento promete conquistar a todos y nos invita a sumergirnos en una experiencia musical y visual llena de sabor, pasión y autenticidad”.

Es que la lógica de la canción es una celebración de la libertad de amar y expresar el corazón sin ataduras. No podía faltar en la letra ese juego de seducción en el que se deja “la culpa fuera de la habitación” para “resolver la ecuación” del amor y el deseo. La química de ambos artistas y sus voces son una sorpresa para quienes escuchan la canción, no es descabellado pensar que este era un dúo que pocos imaginaban, pero que muchos deseaban.

Otro punto importante es la conexión cultural única entre Colombia y Puerto Rico, esa que el pasado domingo nos recordaron Karol G y Bad Bunny, o que acaban de lanzar Feid y Luis Fonsi; esa que fue un hit entre Nicky Jam y J Balvin o que ya había hecho Maluma con Ricky Martin o la misma Kany con Jorge Celedón.

Le puede interesar: Karol G deslumbró en el show de Bad Bunny, ¿es el inicio de una nueva etapa?

Esta nueva canción de Maluma y Kany García fue escrita y producida en las Islas Turcas y Caicos y en Miami por Maluma, Kany García, Rafael Arcaute, “Ily Wonder”, “MadMusick”, Jonathan Rivera y Richi López.

Sobre el video de 1+1, la nueva canción de Maluma con Kany García

El video musical fue grabado en Medellín y fue dirigido por Matías Vásquez, más conocido como Stillz, un director creativo y fotógrafo colombo-estadounidense, conocido por definir la estética visual de varios artistas globales como Bad Bunny, J Balvin, Rosalía, Rauw Alejandro y Mora.

Esta pieza visual complementa el espíritu de 1+1 y la base es la creación de una “bandeja paisa”, en una finca tradicional antioqueña en la que los artistas toman tinto, disfrutan de la cocina y del campo. “El video está lleno de gestos, texturas y movimientos rítmicos que se unen al compás musical que trae la canción”.

Puede leer: Los Pleneros de la Cresta, una revolución sonora de Puerto Rico para el mundo

“Desde la salida de Kany García de una finca rural durante la hora dorada hasta la ceremonia casi folclórica de Maluma despidiéndola, el video nos sumerge en un viaje visual que celebra la cultura colombiana a través de ingredientes naturales y escenas cotidianas: desde la granja, el transporte de ingredientes, el mercado, la carnicería, hasta la cocina de Maluma, donde se prepara con humor y pasión la tradicional bandeja paisa.

El momento culminante muestra a Kany disfrutando de un desayuno paisa mientras Maluma y su equipo preparan una lonchera tradicional, simbolizando la ecuación final: comida hecha con amor y entregada con orgullo”, explica la reseña del video.

Por ahora se desconocen más detalles de esta “nueva etapa” de Maluma y de Kany García; se sabe que está preparando sus conciertos en Colombia, agendados para mayo. En Medellín se presentará el 23 de mayo en el Diamante de Béisbol.

Temas recomendados

Cultura
Música
Salsa
video
Medellín
Puerto Rico
Maluma
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida