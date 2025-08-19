x

Así suena la nueva versión salsa de La tierra del olvido de Carlos Vives y el Grupo Niche

La canción hace parte de la celebración de los 30 años del disco La tierra del olvido, que fue relanzando en una nueva versión.

  • El disco La tierra del olvido 30 Años, incluye la canción 500, en la que Carlos Vives colabora con reconocidos artistas de Santa Marta como L’Omy, Li Saumet (Bomba Estéreo), Lalo Ebratt, Estereobeat, Yera, Laura Maré, entre otros. Foto Colprensa.
    El disco La tierra del olvido 30 Años, incluye la canción 500, en la que Carlos Vives colabora con reconocidos artistas de Santa Marta como L'Omy, Li Saumet (Bomba Estéreo), Lalo Ebratt, Estereobeat, Yera, Laura Maré, entre otros. Foto Colprensa.
Colprensa
hace 7 horas
bookmark

Desde hace algunas semanas Carlos Vives comenzó las celebraciones de los 30 años de la publicación de La tierra del olvido, un álbum fundamental no solo en su carrera artística, también dentro del panorama de la música contemporánea colombiana, y ahora presenta una edición especial de la canción que le da título a dicho trabajo discográfico.

Le puede interesar: Un respiro al reguetón, el Exótico pone a bailar al mundo a otro ritmo

Para esta nueva versión de La Tierra del olvido, Carlos Vives se unió con el legendario Grupo Niche. Así, el himno que cambió el rumbo del vallenato moderno y del sonido caribeño, se expande con la potencia y elegancia de la salsa del Pacífico.

Dos íconos, dos sonidos, una misma tierra. Por primera vez, Carlos Vives y Grupo Niche, símbolos indiscutibles de identidad y ritmo, se unen en una interpretación cargada de emoción, sabor y memoria. Esta nueva versión fue presentada en primicia durante la serenata a Santa Marta por sus 500 años, donde ambos artistas interpretaron la canción en vivo frente a más de cien mil personas con el mar Caribe como testigo.

Esta colaboración forma parte del lanzamiento del álbum La Tierra del Olvido – 30 Años (Remastered & Expanded), una edición conmemorativa que celebra tres décadas de uno de los discos más emblemáticos de la música latinoamericana.

La Tierra del Olvido nos permitió reconectar con nuestra esencia, y con Niche logramos llevar ese mensaje a otro universo musical: el de la salsa. Es una celebración a lo que somos como colombianos, a nuestra diversidad, a nuestra riqueza cultural”, comentó Vives.

Desde Cali, las voces del Grupo Niche, bajo la dirección musical de José Aguirre, aportan una visión fresca pero profundamente arraigada en la tradición salsera: “Vamos a darle este regalo a los seguidores de los dos, es un honor para nosotros hacer esta colaboración, un sueño cumplido, dos mundos que terminan siendo uno solo... Estamos felices de compartir la historia del maestro Carlos Vives con esta versión universal”.

Para saber más: De la calle a la galería: el arte de Scifu está en todas partes

Esta colaboración no solo representa un hito para ambos artistas, sino también para la historia musical de Colombia. En una época donde las fusiones son moneda corriente, esta versión de La Tierra del Olvido trasciende lo comercial: es un acto simbólico de unión entre dos géneros que han conquistado el mundo, el vallenato renovado de Vives y la salsa.

Durante la grabación de la canción, en los estudios de GML Studios, La torre de lata, se aprovechó para captar las imágenes que acompañarán la canción en YouTube, en ellas, se ve la camaradería y la alegría que entre todos formaron para hacer realidad el encuentro.

El lanzamiento oficial forma parte de una serie de conmemoraciones que incluyen nueva música, versiones especiales, conciertos y contenido inédito, celebrando los 30 años del álbum que transformó para siempre la música colombiana.

