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La Oreja de Van Gogh regresa a Colombia con Amaia Montero: fecha y lugar del concierto

Será la primera visita al país con su vocalista original en casi 20 años, como parte de la gira ‘Tantas cosas que contar’.

  • La Oreja de Van Gogh confirma su esperado regreso a Colombia. Foto: Colprensa / redes sociales @tuboleta
    La Oreja de Van Gogh confirma su esperado regreso a Colombia. Foto: Colprensa / redes sociales @tuboleta
Colprensa
hace 2 horas
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Con el reencuentro de Amaia Montero y sus compañeros de La Oreja de Van Gogh, que no ha estado alejado de las polémicas, el público de América Latina estaba a la espera de la confirmación de su gira internacional.

La banda española con tres décadas de trayectoria confirmó sus primeros conciertos en Latinoamérica para 2027. La cita será el 12 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Bogotá.

Desde su nacimiento en 1996 en Donostia / San Sebastián, La Oreja de Van Gogh ha construido uno de los legados más importantes de la música en español. Integrada originalmente por Amaia Montero, Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, la banda conquistó primero España y luego América Latina con canciones imprescindibles para millones de seguidores.

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Su historia comenzó en pequeños escenarios y concursos locales hasta la publicación de Dile al sol (1998), álbum que marcó el inicio de una carrera imparable. Más tarde llegarían discos fundamentales como El viaje de Copperpot, Lo que te conté mientras te hacías la dormida y Guapa, consolidando clásicos como ‘La playa’, ‘20 de enero’ y ‘Rosas’.

Tras una exitosa primera etapa, la banda inició un nuevo capítulo con Leire Martínez como vocalista desde 2008, ampliando su legado con discos como A las cinco en el Astoria, Nuestra casa a la izquierda del tiempo y Cometas por el cielo, además de éxitos como ‘Jueves’, ‘Inmortal’ y ‘La niña que llora en tus fiestas’.

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En 2025 llegó el regreso de Amaia Montero y el inicio de una nueva etapa con la gira ‘Tantas cosas que contar’, que reúne nuevamente a la formación original para interpretar sus grandes éxitos, junto con nuevas canciones como ‘Todos estamos bailando la misma canción’.

Este nuevo capítulo coincide además con otro hito histórico para la agrupación: ‘Rosas’ superó los mil millones de reproducciones en Spotify e ingresó al ”1 Billion Club”, confirmando la vigencia de la banda.

La trayectoria de La Oreja de Van Gogh también ha sido reconocida con cinco Premios Ondas, un Grammy Latino por Guapa, tres MTV Europe Music Awards, cinco MTV Video Music Awards Latinoamérica y numerosos reconocimientos que la consolidan como una de las bandas más premiadas de la música en español.

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Ahora, Colombia será parte de esta celebración. El 12 de marzo de 2027, el Movistar Arena de Bogotá recibirá a una de las agrupaciones más influyentes del pop en español.

A través del sistema de Tuboleta.com, este viernes inicia la preventa de las entradas y el sábado comenzará la venta general.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo será el concierto de La Oreja de Van Gogh en Colombia?
El concierto se realizará el 12 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de la primera etapa de la gira latinoamericana de la banda.
¿Cuándo comienza la venta de entradas para La Oreja de Van Gogh en Bogotá?
La preventa de las entradas comenzará este viernes a través de Tuboleta.com, mientras que la venta general iniciará el sábado.
¿Quiénes son los integrantes de La Oreja de Van Gogh en la gira de 2027?
La banda realizará la gira con el regreso de Amaia Montero, reuniendo nuevamente a la formación original integrada por Amaia Montero, Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde.

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