Julieta Venegas responde a polémica por “La niña futbolista”: ¿por qué la canción mundialista fue tan criticada?

Hace apenas dos semanas se estrenó La niña futbolista, una canción interpretada por la cantante mexicana Julieta Venegas que buscaba promover la inclusión de niñas y adolescentes en el deporte. Sin embargo, lejos de convertirse en un mensaje inspirador rumbo al Mundial de 2026, el tema terminó generando una tormenta de críticas en redes sociales. La canción fue presentada como parte de una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura y la Secretaría de las Mujeres de México. Su objetivo era destacar la participación femenina en el fútbol mediante la historia de una niña que sueña con jugar este deporte pese a los prejuicios que enfrenta.

No obstante, desde su lanzamiento, miles de usuarios comenzaron a cuestionar tanto la letra como el ritmo, la producción musical e incluso el contexto en el que fue presentada. Conozca: “¿Era un doble?” Las pruebas que desmontan el rumor de Shakira en el Mundial 2026 Las críticas crecieron rápidamente en plataformas como TikTok, X, Facebook e Instagram, donde numerosos usuarios compartieron memes y parodias del tema. Algunos usuarios consideraron que la canción no transmitía la energía, la emoción ni el espíritu que tradicionalmente se asocia con los eventos mundialistas. La controversia llegó a tal punto que incluso la cuenta oficial de la Juventus en TikTok compartió contenido relacionado con la canción, una publicación que muchos usuarios interpretaron como una burla a la producción.

¿Qué dijo el Gobierno de México sobre la canción de Julieta Venegas?

Ante la creciente polémica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidió intervenir para aclarar el propósito del proyecto. Durante una conferencia de prensa, la mandataria aseguró que La niña futbolista nunca fue pensada como la canción oficial del Mundial de 2026, como muchos usuarios llegaron a creer.

#mundial2026 #julietavenegas #fyp #parati ♬ sonido original - Circular.INFO @circular.info "LA CANCIÓN DE JULIETA VENEGAS NO PRETENDÍA SER LA CANCIÓN DEL MUNDIAL" ⭕ Julieta Venegas lanzó “La niña futbolista”, una canción vinculada al Mundial 2026 y se generó una fuerte polémica. ⭕ Aunque algunos destacaron el mensaje del tema, otros criticaron el estilo musical elegido. ⭕ La controversia fue tan grande que los administradores cerraron los comentarios del video de YouTube y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió a aclarar que nunca pretendieron que sea la canción del Mundial. #polemica

”Aclaro: la canción de Julieta Venegas nunca pretendió ser la canción oficial del Mundial”, afirmó Sheinbaum, quien explicó que el tema fue presentado durante un acto en el que se entregaron boletos a niñas destacadas en actividades relacionadas con el fútbol. La aclaración buscó frenar las comparaciones con otros himnos mundialistas que han marcado generaciones y que suelen convertirse en referentes de cada Copa del Mundo.

Otro de los episodios que alimentó la discusión ocurrió cuando el videoclip oficial apareció con los comentarios deshabilitados en YouTube. La medida fue interpretada por algunos usuarios como una respuesta a la gran cantidad de mensajes negativos que estaba recibiendo la producción. Sin embargo, eso no detuvo las críticas, que rápidamente se trasladaron a otros videos de Julieta Venegas en la plataforma. Entre los mensajes más repetidos aparecieron cuestionamientos sobre la decisión de cerrar los comentarios y opiniones de personas que consideraban que la canción no conectaba con el ambiente festivo asociado al fútbol.

Página de Youtube de la canción de Julieta Venegas. FOTO: Captura de pantalla.