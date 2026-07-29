Guía definitiva de Ricardo Arjona en Bogotá: datos, fechas, repertorio y recomendaciones de la gira ‘Lo Que el Seco No Dijo’

Un automóvil en el escenario, un código QR para armar la lista de canciones y un hilo conductor al estilo cabaret marcan el regreso de Ricardo Arjona a Bogotá —tras completar 2 de 6 presentaciones en la capital— y haber tenido una noche inolvidable en Medellín.
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Con el espectáculo ‘Lo Que el Seco No Dijo’, el cantautor guatemalteco de 62 años programó seis presentaciones en el Movistar Arena, un formato que combina música con pasajes autobiográficos y que abrió su paso por la capital la noche del pasado domingo 26 de julio.