¿Se va o se queda? La “encrucijada” de la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla

Fuertes rumores políticos siguen sacudiendo a la ciudad, luego de la victoria en las urnas del presidente electo Abelardo De la Espriella.

Según se ha comentado recientemente, la concejala de Medellín Claudia Victoria Carrasquilla Minami –del partido Centro Democrático– suena como una de las posibles integrantes del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Versiones conocidas en las últimas horas indican que a Carrasquilla se le ofreció la posibilidad de llegar a un cargo en el Ministerio de Defensa o de liderar un proyecto estratégico relacionado con la seguridad. Hasta el momento, ni la concejala ni el Gobierno entrante han confirmado oficialmente el nombramiento. Sin embargo, EL COLOMBIANO conoció que justo esta semana la corporada estuvo en uno de los actos del presidente electo Abelardo De la Espriella en la ciudad de Ibagué.

Según las fuentes consultadas, habría sido allí donde el ministro de Defensa designado, el exgeneral Jorge Eduardo Mora, le habría hecho conocer la proposición emanada del Alto Gobierno. Sin embargo, hay un asunto que impediría concretar el trámite y que se habría vuelto una encrucijada para la concejala: su aspiración a la Alcaldía de Medellín en 2027. Y es que, si bien es un “secreto” a voces, la corporada nunca ha ocultado su deseo de culminar su ejercicio como cabildante, pero también de buscar aspirar a ser la mandataria medellinense, ya sea con su partido el Centro Democrático, del que hay que decir que recientemente tuvo choques con el gobierno nacional entrante.

De hecho, en la mañana de este miércoles 29 de julio, publicó una imagen en la red social X donde aparecía apuntando al Piso 12 de La Alpujarra, que es la sede del despacho distrital, en una posible alusión a su decisión a futuro.

El perfil de Claudia Carrasquilla

Claudia Victoria Carrasquilla Minami es abogada penalista y especialista en Procedimiento y Derecho Constitucional. Antes de llegar al Concejo de Medellín desarrolló buena parte de su carrera en la Fiscalía General de la Nación, donde ocupó cargos como exdirectora de Fiscalías de Medellín, exdelegada para la Seguridad Ciudadana y exdirectora contra el crimen organizado. En el Concejo se ha centrado su trabajo en temas relacionados con la seguridad, la protección de las víctimas, la defensa de las mujeres, el control político, pero sobre todo ha sobresalido denunciando todas las irregularidades alrededor de la Mesa de Paz Urbana con la que el gobierno Petro negocia con los capos de Medellín. Actualmente, también preside la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Su trayectoria en materia de seguridad es uno de los aspectos que alimentan las versiones sobre una eventual llegada a un cargo dentro del Ministerio de Defensa, aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial sobre esa posibilidad.

¿Quién sería su reemplazo?

De concretarse la designación en el Gobierno nacional, el exrector de la Universidad CES –Jorge Julián Osorio– asumiría como concejal de Medellín por el Centro Democrático, en reemplazo de Carrasquilla. Osorio es médico cirujano, egresado de la Universidad CES, con una amplia trayectoria en la academia y la administración del sector salud. Durante 36 años ocupó distintos cargos en esa institución, donde fue docente, investigador, decano de la Facultad de Medicina y, entre 2016 y 2022, rector de la universidad, liderando procesos de crecimiento académico, investigación e innovación.

También ha desempeñado funciones en el sector público, como secretario encargado de Salud de Medellín y gerente de Metrosalud. Su eventual ingreso obedecería al orden de la lista con la que el partido participó en las elecciones al Concejo de Medellín. La eventual salida de Carrasquilla representaría uno de los primeros movimientos de dirigentes regionales hacia el nuevo Gobierno, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto y continúa definiendo los nombres que integrarán su equipo de trabajo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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