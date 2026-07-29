DIM perdió con Vasco da Gama en Brasil y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Cinco minutos separaron al DIM de llegar a los penaltis que buscó, desde el inicio del partido de vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana, contra Vasco da Gama, que se jugó el miércoles en Río de Janeiro, Brasil. El cuadro rojo, dirigido por el exfutbolista antioqueño Amaranto Perea, perdió 1-0 con el conjunto brasileño después de que Thiago Mendes anotara, al minuto 85, el único tanto del partido. Con ese resultado, a los antioqueños se les escapó la posibilidad de meterse en los octavos de final de “La Otra Mitad de la Gloria”. También la opción de seguir compitiendo en torneo internacional en el segundo semestre del 2026, uno de los grandes objetivos que se trazaron desde el inicio de la temporada.

La repetición de la repetidera Como le ha pasado en los últimos años, el gol con el que Medellín perdió en Brasil fue producto de una desconcentración defensiva durante los últimos minutos del partido. Esta vez el lateral izquierdo Jhan Mena, que tuvo problemas para contener el ataque de Vasco durante todo el encuentro, fue superado por la banda y dejó que metieran un centro que Mendes, sin mucha fuerza, definió empujando la pelota. El arquero tolimense Éder Chaux, que hizo un buen papel durante toda la serie, no logró retener la bola porque, al parecer, se tiró tarde: dio la sensación de que pudo hacer más para evitar la anotación. De esta manera, el cuadro antioqueño repitió lo que sucedió en 2023, cuando cayeron de los grupos de la Libertadores hasta la ronda previa a los octavos de la Sudamericana y quedó eliminado. Con eso, no logró avanzar para buscar igualar o mejorar sus mejores presentaciones en el torneo: llegó a cuartos de final en las ediciones de 2016 y 2024.

¿Errores del entrenador? El DIM llegó a Brasil con el “buen” resultado que sacó en el juego de ida, donde igualó 2-2 en el Atanasio Girardot la semana pasada. En la capital de Antioquia El Poderoso hizo una buena presentación y estuvo a cuatro minutos de ganar. No obstante, al minuto 86 el futbolista Claudio Spinelli anotó, por un error defensivo, el tanto de la igualdad. Quizás por eso, el cuerpo técnico del Medellín planteó, para el duelo de vuelta, un esquema que invitaba a cuidar el área propia. Lo consiguieron en gran parte del juego. Sin embargo, les faltó atacar con más insistencia: solo llegó una vez con peligro al arco rival.

“Defendimos bien, pero al final los cambios de ellos les dieron mejor juego. Nosotros buscamos lo mismo, pero no nos dio resultados. Tenemos mucho por trabajar y ojalá sigamos mejorando”, aseguró Perea después del partido. Ahora el DIM se centrará en los torneos locales. El sábado enfrentará al Deportivo Cali desde las 6:10 p.m. en el Atanasio Girardot. Buscarán su segunda victoria en el proceso de Amaranto Perea. Siga aquí el minuto a minuto del partido: Minuto 85: el futbolista Tihago Mendes anotó el gol con el que Vasco da Gama vence 1-0 al Medellín. El jugador brasileño definió dentro del área después de un centro que llegó desde la zona izquierda, donde Jhan Mena había tenido problemas para defenderse de los ataques del elenco de Río de Janeiro.

Minuto 76: después de una revisión del VAR por un posible penalti del DIM por mano de Kevin Mantilla, el juez central del partido pitó una mano que hubo de un futbolista de Vaco da Gama en la jugada de ataque del Medellín previa a la acción de la mano del defensor bogotano. El encuentro sigue igualado sin goles. Minuto 55: El DIM salió decidido a buscar quedarse con la serie en territorio brasileño. El cuadro rojo se ha acercado un poco más al arco de su rival. Sin embargo, no ha generado, aún, peligro en el arco de los brasileños. ¡Terminó el primer tiempo del partido! DIM empata sin goles con Vasco da Gama en Río de Janeiro Minuto 45: el encuentro estuvo parejo en la primera parte. Si bien Vasco da Gama terminó con el 63% de la posesión de la pelota, contra el 37% que tuvo Independiente Medellín, el desarrollo del encuentro no tuvo jugadas de peligro directo en el arco de ninguna de las dos escuadras. Por el momento, el encuentro se definiría en penaltis, en caso de que persista el empate. Estos fueron los titulares del DIM:



Éder Chaux; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela, Jhan Mena; Halam Loboa, Didier Moreno; Juan José Córdoba, Agistín Martegani, Jhon Edwin Montaño; Jeison Medina.